Агуэро о «Золотом мяче» Родри: «Я сказал ему, что ожидал победы Винисиуса, потому что «Реал» имеет глобальное влияние, и он выиграл ЛЧ»

Серхио Агуэро признался, что не верил в победу Родри в «Золотом мяче».

«Месяц назад я написал твит, что Родри заслуживает победы. Вчера я говорил с ним и сказал, что думал, что выиграет Винисиус: он из «Реала », выиграл Лигу чемпионов, а «Реал» имеет глобальное влияние. «Сити» тоже. Но все знают, что Винисиус – зверь, у него огромный талант.

Они также оценили сезон Родри двухлетней давности, когда он забил победный гол в Лиге чемпионов, но не смог конкурировать с Месси, который выиграл чемпионат мира. Тогда ему было сложно выиграть «Золотой мяч». Это сочетание прошлого и нынешнего сезонов.

Все говорят, что «Золотой мяч» всегда достается нападающему, а он полузащитник. Правильно, что заслуги признаются и у полузащитников и защитников. Вратарь даже не входит в список. Я не понимаю систему голосования», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити ».