«Голосовал за Родри, потому что он стал столпом полузащиты. В плане дистанцирования от соцсетей он похож на Синнера». Итальянский журналист Кондо о «Золотом мяче»

Итальянский журналист объяснил выбор Родри в качестве обладателя «Золотого мяча».

Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан хавбек «Манчестер Сити » и сборной Испании Родри.

Вингер «Реала » и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место.

«Я голосовал за Родри, потому что он стал столпом полузащиты. А еще он похож на [теннисиста] Янника Синнера в плане дистанцирования от соцсетей.

На четвертое место я поставил Лаутаро – вот это нечто экстраординарное», – сказал журналист Паоло Кондо.

В его топ-5 вошли Родри, Винисиус, Джуд Беллингем из «Реала », Лаутаро Мартинес из «Интера » и Гранит Джака из «Байера».