«Голосовал за Родри, потому что он стал столпом полузащиты. В плане дистанцирования от соцсетей он похож на Синнера». Итальянский журналист Кондо о «Золотом мяче»
Итальянский журналист объяснил выбор Родри в качестве обладателя «Золотого мяча».
Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место.
«Я голосовал за Родри, потому что он стал столпом полузащиты. А еще он похож на [теннисиста] Янника Синнера в плане дистанцирования от соцсетей.
На четвертое место я поставил Лаутаро – вот это нечто экстраординарное», – сказал журналист Паоло Кондо.
В его топ-5 вошли Родри, Винисиус, Джуд Беллингем из «Реала», Лаутаро Мартинес из «Интера» и Гранит Джака из «Байера».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sky Sports
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