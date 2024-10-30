Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом
Как он провел день.
Винисиус не получил «Золотой мяч», хотя так надеялся. Накануне закатил громадную – уже победную – вечеринку, а после очередного танца узнал, что в Париж лететь незачем.
Вини планировал оторваться в Париже. Хотя и сомневался в победе, потому что «Франс футбол» запретил съемки для «Нетфликса»
Мадридское издание Relevo сообщило, что Виниcиус с семьей и большой компанией друзей отмечал предполагаемую награду – было что-то вроде предсвадебной вечеринки.
О том, что все сорвалось, он узнал, как только сошел с танцпола после одного из танцев. До того Вини уже успел пообещать всем гостям тусы часы «Ролекс» в честь большого личного достижения.
«Твоя семья, твои друзья и весь мир уже выбрали тебя ЛУЧШИМ В МИРЕ, – так футболиста поддержал друг и бразильский певец Мак Манейриньо. – Тебе не нужен статус, и я знаю, что это на тебя не повлияет. Ты – величайший пример совершенствования, который я имею честь назвать своим другом».
Президент «Реала» Флорентино Перес узнал о том, что приз достанется Родри, глубокой ночью. Он рассказал Карло Анчелотти. В итоге клуб отказался лететь на церемонию, а Винисиус отменил вечеринку в центре Парижа.
Бразилец был в недоумении. Но в то же время признавался друзьям, что начал сомневаться уже давно – потому что «Франс футбол» не позволил ему записать некоторые детали этих недель ожидания для документального фильма «Нетфликса».
Винисиус особенно интересовался тем, что произойдет в понедельник, после разгрома в класико – но ему не рассказывали о подробностях церемонии.
Он предполагал, что это простая путаница, все еще договаривался со знакомыми о деталях поездки в Париж. После вручения награды бразилец планировал вечеринку с сотнями гостей. Пришлось все отменять: друзья Вини уже направлялись в аэропорт, но повернули назад.
Тем времнем Родри до последнего не верил, что получит «Золотой мяч». Поначалу думал, что его разыгрывают: лег спать в воскресенье, ничего не зная. А понял, насколько близка награда, только утром понедельника. При этом он решил лететь в Париж еще неделю назад – близкие друзья считали, что это подчеркнет его работу и достижения.
Marca добавила, что Винисиус и мадридский «Реал» готовили приземление в Париже к полудню, но уже в воскресенье вечером окружение бразильца узнало, что приз ему не достанется. Не посещать церемонию решил клуб, а не Анчелотти или конкретный игрок. Правда, Винисиус сразу сказал, что не едет – то же мнение было у руководства.
The Athletic отметил, что Вини и его персонал тщательно готовились к поездке на 30 человек, включая сотрудников его агентства, членов семьи и друзей. Некоторые из гостей специально прилетели из Бразилии.
Футболист утешал себя тем, что клуб согласен с его решением не ехать на церемонию. Как только новость дошла до товарищей по команде, они прислали бразильцу множество сообщений со словами поддержки. «Это футбольная политика. Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакая награда не может сказать обратное», – написал Эдуардо Камавинга в соцсетях.
Nike думал о золотом магазине в Мадриде. В итоге у Вини только вариант с чупа-чупсом
Nike тоже готовился к победе Винисиуса. Технический спонсор футболиста планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде. Еще создали специальные бутсы, чтобы Вини отметил победу. И организовали мероприятие в Мадриде: там ждали игрока, его близких и некоторых влиятельных людей.
Испанский отдел компании «Чупа-чупс» подготовился только ко второму месту бразильца. Затроллили предложив ему золотую версию леденца: «Кажется, у кого-то не задался вечер… Мы приготовили для тебя золотой, Вини!»
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Только такая награда.
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Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez
Это же доказывает, что никто ему ничего не обещал. То есть он себе внушил всё это, потом сам же обиделся когда ожидания не оправдались. Это же надо настолько самоуверенным быть, все эти подготовки, золотой магазин, весь этот пафос, Мадрид настолько привык ко всему этому, что уже потерял связь с реальностью, да тот же "джентльмен" Карло стал высокомерным и неприятным человеком в этом клубе. Все они не прошли испытание славой. И как же красиво, что на фоне этого ЗМ получает такой скромный игрок как Родри из скромной позиции, наверно даже никогда не мечтавший об этой награде.