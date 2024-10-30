Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом

Как он провел день.

Винисиус не получил «Золотой мяч», хотя так надеялся. Накануне закатил громадную – уже победную – вечеринку, а после очередного танца узнал, что в Париж лететь незачем.

Вини планировал оторваться в Париже. Хотя и сомневался в победе, потому что «Франс футбол» запретил съемки для «Нетфликса»

Мадридское издание Relevo сообщило, что Виниcиус с семьей и большой компанией друзей отмечал предполагаемую награду – было что-то вроде предсвадебной вечеринки.

О том, что все сорвалось, он узнал, как только сошел с танцпола после одного из танцев. До того Вини уже успел пообещать всем гостям тусы часы «Ролекс» в честь большого личного достижения.

«Твоя семья, твои друзья и весь мир уже выбрали тебя ЛУЧШИМ В МИРЕ, – так футболиста поддержал друг и бразильский певец Мак Манейриньо. – Тебе не нужен статус, и я знаю, что это на тебя не повлияет. Ты – величайший пример совершенствования, который я имею честь назвать своим другом».

Президент «Реала» Флорентино Перес узнал о том, что приз достанется Родри, глубокой ночью. Он рассказал Карло Анчелотти. В итоге клуб отказался лететь на церемонию, а Винисиус отменил вечеринку в центре Парижа.

Бразилец был в недоумении. Но в то же время признавался друзьям, что начал сомневаться уже давно – потому что «Франс футбол» не позволил ему записать некоторые детали этих недель ожидания для документального фильма «Нетфликса».

Винисиус особенно интересовался тем, что произойдет в понедельник, после разгрома в класико – но ему не рассказывали о подробностях церемонии.

Он предполагал, что это простая путаница, все еще договаривался со знакомыми о деталях поездки в Париж. После вручения награды бразилец планировал вечеринку с сотнями гостей. Пришлось все отменять: друзья Вини уже направлялись в аэропорт, но повернули назад.

Тем времнем Родри до последнего не верил, что получит «Золотой мяч». Поначалу думал, что его разыгрывают: лег спать в воскресенье, ничего не зная. А понял, насколько близка награда, только утром понедельника. При этом он решил лететь в Париж еще неделю назад – близкие друзья считали, что это подчеркнет его работу и достижения.

Marca добавила, что Винисиус и мадридский «Реал» готовили приземление в Париже к полудню, но уже в воскресенье вечером окружение бразильца узнало, что приз ему не достанется. Не посещать церемонию решил клуб, а не Анчелотти или конкретный игрок. Правда, Винисиус сразу сказал, что не едет – то же мнение было у руководства.

The Athletic отметил, что Вини и его персонал тщательно готовились к поездке на 30 человек, включая сотрудников его агентства, членов семьи и друзей. Некоторые из гостей специально прилетели из Бразилии.

Футболист утешал себя тем, что клуб согласен с его решением не ехать на церемонию. Как только новость дошла до товарищей по команде, они прислали бразильцу множество сообщений со словами поддержки. «Это футбольная политика. Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакая награда не может сказать обратное», – написал Эдуардо Камавинга в соцсетях.

Nike думал о золотом магазине в Мадриде. В итоге у Вини только вариант с чупа-чупсом

Nike тоже готовился к победе Винисиуса. Технический спонсор футболиста планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде. Еще создали специальные бутсы, чтобы Вини отметил победу. И организовали мероприятие в Мадриде: там ждали игрока, его близких и некоторых влиятельных людей.

Испанский отдел компании «Чупа-чупс» подготовился только ко второму месту бразильца. Затроллили предложив ему золотую версию леденца: «Кажется, у кого-то не задался вечер… Мы приготовили для тебя золотой, Вини!»

Пост быстро разлетелся – 2,2 млн просмотров за сутки.

Только такая награда.

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Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez