«МЮ» при тен Хаге потратил 616,8 млн фунтов. В АПЛ за это время расходы выше лишь у «Челси» – 1,3 млрд
За время работы Эрика тен Хага лишь «Челси» потратил больше «Манчестер Юнайтед» .
Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» летом 2022 года, а сегодня был отправлен в отставку.
Согласно подсчетам Sky Sports, манкунианцы при тен Хаге приобрели футболистов на 616,8 млн фунтов. Больше в этот период в АПЛ тратил только «Челси» – 1,3 млрд.
«Тоттенхэм» выплатил 557,5 млн, «Арсенал» – 490 млн, «Вест Хэм» – 449,3 млн, «Манчестер Сити» – 399,2 млн, «Ноттингем Форест» – 376 млн, «Ньюкасл» – 344,3 млн, «Ливерпуль» – 343,4 млн, «Брайтон» – 321 млн.
Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости