«МЮ» при тен Хаге потратил 616,8 млн фунтов. В АПЛ за это время расходы выше лишь у «Челси» – 1,3 млрд

За время работы Эрика тен Хага лишь «Челси» потратил больше «Манчестер Юнайтед» .

Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» летом 2022 года, а сегодня был отправлен в отставку.

Согласно подсчетам Sky Sports , манкунианцы при тен Хаге приобрели футболистов на 616,8 млн фунтов. Больше в этот период в АПЛ тратил только «Челси » – 1,3 млрд.

«Тоттенхэм» выплатил 557,5 млн, «Арсенал » – 490 млн, «Вест Хэм» – 449,3 млн, «Манчестер Сити» – 399,2 млн, «Ноттингем Форест» – 376 млн, «Ньюкасл» – 344,3 млн, «Ливерпуль» – 343,4 млн, «Брайтон» – 321 млн.

Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи

Тен Хаг заслужил увольнение. Но он – не главная беда «МЮ»