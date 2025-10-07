Данил Круговой: «Дерби ЦСКА – «Спартак» – главное противостояние в российском футболе. От таких побед впечатления особенно позитивные»

Данил Круговой выделил особенность дерби между ЦСКА и «Спартаком».

5 октября ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче 11-го тура Мир РПЛ.

– За год с небольшим выступлений за ЦСКА уже прониклись принципиальностью и атмосферой дерби со «Спартаком»?

– Да, видно, что это главное дерби страны. Всегда особые эмоции от него.

И особый настрой на это противостояние. Поэтому от таких побед, как в последнем матче, впечатления особенно позитивные.

– Игры против «Спартака» более принципиальные, чем против «Зенита», за который вы много лет играли?

– Дерби ЦСКА – «Спартак» – это главное противостояние в российском футболе. А противостояние с «Зенитом» – это больше личное.

– Лидерство ЦСКА после 11 туров заслуженное?

– Да, считаю, что по игре мы заслужили находиться на вершине таблицы.

Но стараемся не акцентировать на этом внимание, поскольку пройдена только треть чемпионата, – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой .

