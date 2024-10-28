Невилл об «МЮ» при тен Хаге: «Наблюдать за их игрой – настоящая пытка, ситуация не менялась полтора года»

Гари Невилл назвал отсутствие стиля игры главной проблемой «МЮ» при Эрике тен Хаге.

Сегодня «Манчестер Юнайтед » официально объявил об отставке главного тренера. Команду временно возглавил Руд ван Нистелрой.

«Думаю, что отсутствие индивидуальности и стиля – это то, что оставалось загадкой на протяжении последних двух с половиной сезонов.

Временами селекция игроков была ужасна, но я верю, что некоторые из них способны играть лучше, чем сейчас.

Отсутствие стиля было самой большой проблемой. Наблюдать за их игрой – настоящая пытка, и за последние 18 месяцев ситуация не изменилась. Игра была так же плоха, как и результаты», – сказал бывший игрок «МЮ».

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