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Невилл об «МЮ» при тен Хаге: «Наблюдать за их игрой – настоящая пытка, ситуация не менялась полтора года»

Гари Невилл назвал отсутствие стиля игры главной проблемой «МЮ» при Эрике тен Хаге.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке главного тренера. Команду временно возглавил Руд ван Нистелрой.

«Думаю, что отсутствие индивидуальности и стиля – это то, что оставалось загадкой на протяжении последних двух с половиной сезонов.

Временами селекция игроков была ужасна, но я верю, что некоторые из них способны играть лучше, чем сейчас.

Отсутствие стиля было самой большой проблемой. Наблюдать за их игрой – настоящая пытка, и за последние 18 месяцев ситуация не изменилась. Игра была так же плоха, как и результаты», – сказал бывший игрок «МЮ».

Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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