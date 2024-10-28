Пети о тен Хаге: «Пришло время для увольнения из «МЮ». Он не показывал страсти, на пресс-конференциях всегда казался скучающим. У него не было поддержки ни от фанатов, ни от игроков»
«Пришло время для увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед». Мне жаль это говорить, и мне его жаль, потому что многие игроки клуба далеки от своей лучше формы.
Когда я смотрел матч против «Вест Хэма», даже я чувствовал разочарование за болельщиков «Манчестер Юнайтед». Они слишком легко пропускают голы, вся игра выглядит как хаос.
У тен Хага не было поддержки ни от фанатов, ни от клуба, ни от игроков, но он сам несет ответственность за многие проблемы. Игроки тоже должны разделить эту ответственность, ведь они и стали причиной его увольнения.
Тен Хаг привел в команду средних игроков из Эредивизи. К тому же он не показывал никакой страсти, на пресс-конференциях всегда казался скучающим», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Jeffbet.
💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой
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