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  • Пети о тен Хаге: «Пришло время для увольнения из «МЮ». Он не показывал страсти, на пресс-конференциях всегда казался скучающим. У него не было поддержки ни от фанатов, ни от игроков»
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Пети о тен Хаге: «Пришло время для увольнения из «МЮ». Он не показывал страсти, на пресс-конференциях всегда казался скучающим. У него не было поддержки ни от фанатов, ни от игроков»

Эммануэль Пети высказался о причинах увольнения Эрика тен Хага из «Ман Юнайтед».

«Пришло время для увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед». Мне жаль это говорить, и мне его жаль, потому что многие игроки клуба далеки от своей лучше формы.

Когда я смотрел матч против «Вест Хэма», даже я чувствовал разочарование за болельщиков «Манчестер Юнайтед». Они слишком легко пропускают голы, вся игра выглядит как хаос.

У тен Хага не было поддержки ни от фанатов, ни от клуба, ни от игроков, но он сам несет ответственность за многие проблемы. Игроки тоже должны разделить эту ответственность, ведь они и стали причиной его увольнения.

Тен Хаг привел в команду средних игроков из Эредивизи. К тому же он не показывал никакой страсти, на пресс-конференциях всегда казался скучающим», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Jeffbet.

💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
Эммануэль Пети
logoЭрик тен Хаг
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