Бролин о завершении карьеры в 28 лет: «Устал от ежедневных тренировок – зацепила идея нового пылесоса. Это отбило желание возвращаться на поле»
– У вас была успешная карьера, но в 28 лет вы решили ее завершить. Почему?
– Честно говоря, я устал от ежедневных тренировок, а в голове крутились другие проекты. Я всегда был очень любознательным.
– Что вас так заинтриговало?
– Ко мне обратился человек. Он был странным человеком, изобретателем. Он предложил свою новую идею пылесоса.
Меня эта идея зацепила, и я основал с ним компанию. Именно это отбило у меня желание возвращаться на поле.
– Кто-нибудь вас отговаривал от такого шага?
– В то время все говорили мне, что в 28 лет еще рано завершать карьеру, но я отвечал: «Все зависит от того, что ты делал эти 28 лет».
Я многого добился в карьере. А жизнь слишком коротка, чтобы заниматься скучными делами.
Я не делаю то, что мне не нравится, – сказал Томас Бролин, бывший футболист «Пармы», «Лидса», «Кристал Пэлас», обладатель Кубка Италии, Суперкубка УЕФА и Кубка УЕФА.