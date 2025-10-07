Бролин о завершении карьеры в 28 лет: «Устал от ежедневных тренировок – зацепила идея нового пылесоса. Это отбило желание возвращаться на поле»

Томас Бролин объяснил, почему завершил карьеру в 28 лет.

– У вас была успешная карьера, но в 28 лет вы решили ее завершить. Почему?

– Честно говоря, я устал от ежедневных тренировок, а в голове крутились другие проекты. Я всегда был очень любознательным.

– Что вас так заинтриговало?

– Ко мне обратился человек. Он был странным человеком, изобретателем. Он предложил свою новую идею пылесоса.

Меня эта идея зацепила, и я основал с ним компанию. Именно это отбило у меня желание возвращаться на поле.

– Кто-нибудь вас отговаривал от такого шага?

– В то время все говорили мне, что в 28 лет еще рано завершать карьеру, но я отвечал: «Все зависит от того, что ты делал эти 28 лет».

Я многого добился в карьере. А жизнь слишком коротка, чтобы заниматься скучными делами.

Я не делаю то, что мне не нравится, – сказал Томас Бролин , бывший футболист «Пармы», «Лидса », «Кристал Пэлас », обладатель Кубка Италии, Суперкубка УЕФА и Кубка УЕФА.