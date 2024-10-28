  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Личка о 4:3 «Динамо» с «Химками»: «Я за атакующий футбол, как у «Барсы» против «Реала». Хочется, чтобы на стадионе были десятки тысяч болельщиков, а не 1500 – с грустной игрой люди не придут»
9

Личка о 4:3 «Динамо» с «Химками»: «Я за атакующий футбол, как у «Барсы» против «Реала». Хочется, чтобы на стадионе были десятки тысяч болельщиков, а не 1500 – с грустной игрой люди не придут»

Марцел Личка заявил, что ждет от «Динамо» атакующего футбола.

В матче 13-го тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли «Химки» со счетом 4:3.

– У «Динамо» часто случаются такие нервные игры, как с «Химками». Как посоветуете болельщикам справляться с переживаниями?

– Я тоже сильно переживаю! Всегда хочется контролировать мяч и побеждать 2:0 или 3:0, не давая сопернику создавать моменты. Но самое важное – победа.

Я всегда за такую игру, как у «Барселоны» против «Реала» в последнем матче или как у нас с «Химками». Футбол – для людей. Хотел бы, чтобы на стадионе были десятки тысяч болельщиков, а не 1500. Для этого нужно играть в атакующий футбол, забивать мячи, создавать моменты.

Если ставить автобус сзади, то после 3-4 таких матчей люди не будут приходить. Если будет грустная игра и уступишь 0:1, то кто потом придет на твой матч, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoМарцел Личка
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Личка о том, что «Динамо» много пропускает: «Смотрите, как вчера играл «Реал». Это футбол, мы много забиваем, с другой стороны»
14вчера, 16:46
Личка о 4:3 с «Химками»: «Динамо» хотело сыграть на ноль, но не получилось – не хватает концентрации. Заболотный – отличный нападающий, очень опытный и умный»
24вчера, 16:18
«Динамо» одержало три победы подряд, забив 14 голов
37вчера, 15:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Морган об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Каждое слово Роналду подтвердилось. Посредственный тренер»
2012 минут назад
Директор «Золотого мяча» о сливе итогов голосования: «Только двое знают победителя – я и глава France Football. Любой другой, кто говорит, что видел список – лжец»
615 минут назад
💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой
45945 минут назад
Фанаты «Палмейраса» устроили засаду для фанатов «Крузейро» на шоссе. Один человек погиб в сгоревшем автобусе, 17 получили ранения
3049 минут назад
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже
18353 минуты назад
Личка о расходах: «Трачу 500 евро в месяц, больше всего на детей и семью. Могу помогать налево и направо. Покупать Dolce&amp;Gabbana или Gucci – фигня, можно в Zara сходить»
47сегодня, 11:35
Игроки «Реала» не чувствуют себя «сломленными и униженными» после 0:4 в класико. Такой счет объясняют отсутствием точности (Эду Агирре)
76сегодня, 11:16
Мбаппе чувствует, что подвел «Реал» в класико, но уверен, что добьется успеха в клубе (Эду Агирре)
70сегодня, 11:03
🤯 Уникальный конкурс: разыгрываем игровой ПК в нашем телеграме
89сегодня, 11:00
«Зенит» обратится в ЭСК из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане
116сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Боссы «МЮ» единогласно решили уволить тен Хага. Руководство признало, что настало время (Каве Солхекол)
2316 минут назад
Рюдигер избежал травмы в класико – у защитника «Реала» мышечная перегрузка. Участие немца в матче с «Валенсией» под вопросом (As)
227 минут назад
Руни про 3:3 «Плимута» с «Престоном» после 0:3: «Я очень зол, не могу принять это выступление. Рад, что продолжали бороться и что-то получили, но наша игра была далека от хорошей»
534 минуты назад
Хавбек «Факела» Мертенс: «Воронеж – отличное место, похож на болгарские города. Тут очень мило, можно много чем позаниматься»
238 минут назад
«Переход Кордобы в «Спартак» может состояться зимой. Все будет зависеть от позиции красно-белых». Кузьмичев о трансфере форварда «Краснодара»
1155 минут назад
Орлов о «Зените» против «Локо»: «Расстроили – нельзя так относиться к своим моментам! Семак не угадал с заменами – Соболев ничего не сделал, Артур сыграл как ребенок»
658 минут назад
«Промес – фигура уровня Халка, Данни и Вагнера Лава. Неважно, какой день, страна, бутсы или погода – эти ребята выходят и делают свою работу». Гендиректор «Дубай Юнайтед» о Квинси
11сегодня, 11:28
«Промах Далота – один из худших в истории АПЛ». Ширер о непопадании игрока «МЮ» в пустые ворота с «Вест Хэмом»
12сегодня, 11:18
Кузьмичев о травме Батракова: «Ничего критичного, опухоли на голеностопе нет. Все будет ясно после контрольного МРТ»
7сегодня, 10:53
КДК накажет «Локо», ЦСКА и «Динамо» Махачкала за поведение болельщиков в матчах Кубка России
2сегодня, 10:10