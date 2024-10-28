Личка о 4:3 «Динамо» с «Химками»: «Я за атакующий футбол, как у «Барсы» против «Реала». Хочется, чтобы на стадионе были десятки тысяч болельщиков, а не 1500 – с грустной игрой люди не придут»
В матче 13-го тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли «Химки» со счетом 4:3.
– У «Динамо» часто случаются такие нервные игры, как с «Химками». Как посоветуете болельщикам справляться с переживаниями?
– Я тоже сильно переживаю! Всегда хочется контролировать мяч и побеждать 2:0 или 3:0, не давая сопернику создавать моменты. Но самое важное – победа.
Я всегда за такую игру, как у «Барселоны» против «Реала» в последнем матче или как у нас с «Химками». Футбол – для людей. Хотел бы, чтобы на стадионе были десятки тысяч болельщиков, а не 1500. Для этого нужно играть в атакующий футбол, забивать мячи, создавать моменты.
Если ставить автобус сзади, то после 3-4 таких матчей люди не будут приходить. Если будет грустная игра и уступишь 0:1, то кто потом придет на твой матч, – сказал главный тренер «Динамо».
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