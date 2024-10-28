Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать – никаких проблем. У нас Аршавин был»
Марцел Личка ответил на вопрос о стажировке Александра Мостового в «Динамо».
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
«Я, конечно, знаю Мостового очень хорошо, они с Карпиным в «Сельте» играли.
У меня никаких проблем нет, если человек хочет приехать. У нас Аршавин был. Если Мостовой захочет приехать – никаких проблем вообще нет. Насколько я знаю, они с Роланом Гусевым друзья», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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