Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать – никаких проблем. У нас Аршавин был»

Марцел Личка ответил на вопрос о стажировке Александра Мостового в «Динамо».

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал , что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили , что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

«Я, конечно, знаю Мостового очень хорошо, они с Карпиным в «Сельте» играли.

У меня никаких проблем нет, если человек хочет приехать. У нас Аршавин был. Если Мостовой захочет приехать – никаких проблем вообще нет. Насколько я знаю, они с Роланом Гусевым друзья», – сказал главный тренер «Динамо ».