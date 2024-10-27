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Личка о том, что «Динамо» много пропускает: «Смотрите, как вчера играл «Реал». Это футбол, мы много забиваем, с другой стороны»

Марцел Личка прокомментировал большое количество пропущенных мячей у «Динамо».

В воскресенье бело-голубые в гостях обыграли «Химки» в матче 13‑го тура Мир РПЛ со счетом 4:3. Ранее в Фонбет Кубке России «Динамо» победило «Крылья Советов» (6:3).

В субботу «Реал» на своем поле уступил «Барселоне» (0:4) в чемпионате Испании.

– Вас часто критикуют за игру в защите.

– Вы говорите: «Динамо» плохо играет в защите, но не говорите, что мы много забиваем. Я недоволен, что мы пропускаем много. С другой стороны, мы много забиваем.

Смотрите, как вчера играл мадридский «Реал». Это футбол, такое случается. Сегодня тебя хвалят, а завтра выгоняют из клуба.

Я всегда стараюсь работать так, как умею. В игре с ЦСКА много объяснял игрокам, но мы могли в первом тайме пропустить шесть. Так бывает. В матче происходят уникальные ситуации, из‑за чего игрок может не разобраться. Стараешься имитировать возможные ситуации, но все равно появляются ошибки. Кажется, что проще было сесть и посмотреть запись, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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