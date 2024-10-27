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  • Личка о 4:3 с «Химками»: «Динамо» хотело сыграть на ноль, но не получилось – не хватает концентрации. Заболотный – отличный нападающий, очень опытный и умный»
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Личка о 4:3 с «Химками»: «Динамо» хотело сыграть на ноль, но не получилось – не хватает концентрации. Заболотный – отличный нападающий, очень опытный и умный»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги игры с «Химками».

Бело-голубые одержали победу со счетом 4:3 в 13-м туре Мир РПЛ

– Перед игрой мы хотели сыграть на ноль, но, сожалению, не получилось. Забиваем первый гол и через 30 секунд пропускаем. Не хватает концентрации. Допустили большие ошибки.

Тяжелая игра, соперник искал длинные мячи на Заболотного. «Химки» показали, что у них опытные и обученные игроки: Заболотный, Бакаев, Мирзов. Очень важная победа для нас.

– Чем можно объяснить, что у «Динамо» мало что получалось в плане конструктива?

– Понятно, что не всегда все идет так, как бы хотелось. Мы хорошо искали мячи между линиями, но плохо реализовывали следующий пас. Хотелось больше остроты, чтобы больше брали ответственность на себя, но весь первый тайм так не получалось.

Гол Фернандеса был очень важен, потому что в этот момент «Химки» могли бы закрыться и выйти на быстрые контратаки.

– Тюкавин остался в тени, было мало моментов…

– Он получал мячи между линиями, но следующие решения не были опасными для соперника. Тюкавин мог убегать, но он ждал и хотел отдать пас Артуру. Он должен был брать ответственность и выходить на скорости. Должно было быть больше остроты и желания забить гол.

– Что с игрой в обороне?

– Оборона выигрывала борьбу, но полузащита не следила за вторым мячом. Мы успешно оборонялись, сколько было мячей на Заболотного. Он отличный нападающий, очень опытный и умный. Да, соперник забил нам три мяча, но это не были ошибки обороны и вратаря, – сказал Личка. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАнтон Заболотный
logoРезиуан Мирзов
logoЗелимхан Бакаев
logoМатч ТВ
logoРоберто Фернандес
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
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