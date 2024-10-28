Винисиус выиграет «Золотой мяч», согласно слитым в сеть результатам голосования. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й, Холанд – 6-й, Ямаль – 7-й (Daily Mail)
Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на анонимные источники в интернете, обладателем почетной награды станет форвард «Реала» Винисиус.
Еще в сентябре испанская газета Marca утверждала что Винисиус уже знает, что получит «Золотой мяч».
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже, начало – в 20:45 по московскому времени.
Согласно данным Daily Mail, топ-12 в голосовании за приз лучшему футболисту года по версии France Football выглядит следующим образом:
1. Винисиус (Бразилия, «Реал») – 630 баллов;
2. Родри (Испания, «Манчестер Сити») – 576 баллов;
3. Джуд Беллингем (Англия, «Реал») – 422 балла;
4. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал») – 317 баллов;
5. Харри Кейн (Англия, «Бавария») – 201 балл;
6. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») – 195 баллов;
7. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») – 128 баллов;
8. Филип Фоден (Англия, «Манчестер Сити») – 29 баллов;
9. Дани Ольмо (Испания, «Барселона») – 25 баллов;
10. Флориан Виртц (Германия, «Байер») – 24 балла;
11. Дани Карвахаль (Испания, «Реал») – 17 баллов;
12. Антонио Рюдигер (Германия, «Реал») – количество баллов неизвестно.
Изображение: dailymail.co.uk
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