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Винисиус выиграет «Золотой мяч», согласно слитым в сеть результатам голосования. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й, Холанд – 6-й, Ямаль – 7-й (Daily Mail)

Винисиус выиграет «Золотой мяч», согласно слитым в сеть результатам голосования.

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на анонимные источники в интернете, обладателем почетной награды станет форвард «Реала» Винисиус.

Еще в сентябре испанская газета Marca утверждала что Винисиус уже знает, что получит «Золотой мяч».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже, начало – в 20:45 по московскому времени.

Согласно данным Daily Mail, топ-12 в голосовании за приз лучшему футболисту года по версии France Football выглядит следующим образом:

1. Винисиус (Бразилия, «Реал») – 630 баллов;

2. Родри (Испания, «Манчестер Сити») – 576 баллов;

3. Джуд Беллингем (Англия, «Реал») – 422 балла;

4. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал») – 317 баллов;

5. Харри Кейн (Англия, «Бавария») – 201 балл;

6. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») – 195 баллов;

7. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») – 128 баллов;

8. Филип Фоден (Англия, «Манчестер Сити») – 29 баллов;

9. Дани Ольмо (Испания, «Барселона») – 25 баллов;

10. Флориан Виртц (Германия, «Байер») – 24 балла;

11. Дани Карвахаль (Испания, «Реал») – 17 баллов;

12. Антонио Рюдигер (Германия, «Реал») – количество баллов неизвестно.

Изображение: dailymail.co.uk

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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logoЗолотой мяч
logoХарри Кейн
logoАнтонио Рюдигер
logoДаниэль Карвахаль
logoКилиан Мбаппе
logoРодри
logoДани Ольмо
logoФилип Фоден
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoДжуд Беллингем
logoФлориан Виртц
logoЛамин Ямаль
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