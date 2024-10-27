Десайи о политических высказываниях игроков Франции: «Дело уже не только в расизме. Они считали, что крайне правые не способствуют росту страны, пытались привлечь внимание молодежи»

Марсель Десайи высказался о расизме и политике во Франции.

О расизме

«Сейчас мы вступаем в новую эру. Это третье поколение, они родились во Франции. Хотя расизм существует, политики теперь осторожны в своих высказываниях. Поэтому преследуют только нелегалов без документов. Она [Марин Ле Пен] сейчас делает акцент только на этом».

О политических высказываниях Килиана Мбаппе и Жюля Кунде

«Постепенно, понемногу у футболистов появляется собственное мнение. Дело уже не в расизме, или, по крайней мере, не все так просто. Они считали, что крайне правые не способствуют росту страны. Поэтому они пытались привлечь внимание молодежи. И это было хорошо, потому что они не смогли войти в систему», – сказал бывший защитник сборной Франции.

Напомним, этим летом игроки сборной Франции призвали не голосовать за партию Марин Ле Пен на выборах в Европейский парламент. До этого партия «Национальное объединение» выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. В итоге ни один блок не получил абсолютного большинства во французском парламенте, а партия Ле Пен заняла на выборах третье место.

Сборная Франции кипит из-за ультраправой партии: Мбаппе зовет на выборы, Тюрам – против Ле Пен

Марин Ле Пен: «Мбаппе не представляет французов с иммиграционным прошлым. Среди них больше тех, кто живет на минимальную зарплату, не может позволить себе жилье и отопление»

Кунде о поражении партии Ле Пен на выборах: «Огромное облегчение. Поздравляю французский народ, объединившийся, чтобы прекрасная страна не оказалась во власти крайне правых»