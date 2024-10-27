У Мбаппе 3 удара в створ в класико, первый – на 61-й минуте. Килиан дважды забил из офсайда

Килиан Мбаппе лишь трижды пробил в створ ворот «Барселоны» в класико.

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал » проиграл со счетом 0:4.

Мбаппе , отыгравший весь матч, лишь трижды за игру пробил в створ ворот «Барселоны». Все три удара форвард «Реала» нанес во 2-м тайме, первый из них – на 61-й минуте.

Отметим, что в сегодняшнем матче Мбаппе дважды забил из офсайда – на 30-й и 66-й минуте. Всего Килиан оказывался в положении вне игры 8 раз .