8 офсайдов Мбаппе в матче с «Барсой» – антирекорд топ-5 лиг минимум за 6 лет и худший показатель в карьере Килиана
Килиан Мбаппе установил антирекорд по офсайдам.
В матче с «Барселоной» форвард «Реала» 8 раз попадал в офсайд. Это худший результат в лигах топ-5 как минимум за 6 лет. В ноябре 2018-го Карим Бензема в игре с «Эйбаром» 7 раз попал в офсайд.
Кроме того, Мбаппе установил личный антирекорд по попаданиям в офсайд.
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