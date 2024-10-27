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8 офсайдов Мбаппе в матче с «Барсой» – антирекорд топ-5 лиг минимум за 6 лет и худший показатель в карьере Килиана

Килиан Мбаппе установил антирекорд по офсайдам.

В матче с «Барселоной» форвард «Реала» 8 раз попадал в офсайд. Это худший результат в лигах топ-5 как минимум за 6 лет. В ноябре 2018-го Карим Бензема в игре с «Эйбаром» 7 раз попал в офсайд.

Кроме того, Мбаппе установил личный антирекорд по попаданиям в офсайд.

12 офсайдов «Реала» в класико. Вот они все 

Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoКарим Бензема
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
рекорды
logoКилиан Мбаппе
logoКласико
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