Для Рахимова матч «Рубина» с «Оренбургом» станет решающим. В случае отставки его место может занять Федотов (Иван Карпов)

Руководство «Рубина» рассматривает вопрос увольнения Рашида Рахимова.

27 октября казанский клуб сыграет с «Оренбургом » в матче 13-го тура Мир РПЛ .

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, этот матч может стать решающим для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова : в случае неудачного результата руководством клуба могут быть приняты кадровые решения.

На данный момент казанцы занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 12 матчах.

Также сообщается, что в случае отставки Рахимова его место может занять Владимир Федотов , который летом был уволен из ЦСКА.

Кроме того, с Рахимовым из «Рубина » может уйти спортивный директор Константин Дзюба. Вместо него может быть назначен сын главы МЧС Татарстана Рафиса Хабибуллина.

Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»: «Зачем отвечать тем, кто выпускает нехороший воздух? Они могут язву желудка и раковые болезни так получить. Нужно быть добрее»