Для Рахимова матч «Рубина» с «Оренбургом» станет решающим. В случае отставки его место может занять Федотов (Иван Карпов)
27 октября казанский клуб сыграет с «Оренбургом» в матче 13-го тура Мир РПЛ.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, этот матч может стать решающим для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова: в случае неудачного результата руководством клуба могут быть приняты кадровые решения.
На данный момент казанцы занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 12 матчах.
Также сообщается, что в случае отставки Рахимова его место может занять Владимир Федотов, который летом был уволен из ЦСКА.
Кроме того, с Рахимовым из «Рубина» может уйти спортивный директор Константин Дзюба. Вместо него может быть назначен сын главы МЧС Татарстана Рафиса Хабибуллина.
Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»: «Зачем отвечать тем, кто выпускает нехороший воздух? Они могут язву желудка и раковые болезни так получить. Нужно быть добрее»
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