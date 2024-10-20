Слезы дебютанта «Рубина»: привез пенальти, заменили еще в первом тайме. «Динамо» безжалостно

Отгрузили четыре.

«Динамо» разгромило «Рубин» (4:0) благодаря двум пенальти. Новичок казанцев Энри Мукба даже расплакался из-за ошибки.

Первый пенальти – за фол на Фомине. Точно все чисто?

«Динамо» вышло вперед уже на 5-й минуте – и сразу пенальти. Даниил Фомин рухнул в штрафной «Рубина» после удара по ногам от Велдина Ходжи.

Главный судья Алексей Сухой свистнул точку, а Константин Тюкавин ударом по центру реализовал. Для Константина это пятый гол в 11 матчах Мир РПЛ. Пока он делит седьмую строчку в гонке бомбардиров, лидируют Максим Глушенков из «Зенита» и Алексей Батраков из «Локо» – у них по семь мячей.

Экс-арбитр Анатолий Синяев не сразу нашел контакт, но в итоге посчитал , что Сухой прав: «Ракурс решает. Только с этого видно, что касание вообще есть. Фомин обыграл казанца, контакт ногой в колено произошел по вине игрока «Рубина». Фомин приукрасил, но это негласное правило футбола. Не упадаешь – не заработаешь. Назначение пенальти поддерживаю».

Дубль из пенальти вызвал слезы 19-летнего дебютанта. Его заменили еще в первом тайме

«Динамо» и второй забило с пенальти. Бителло прострелил из штрафной, мяч попал в руку юному Энри Мукба. Но предупредили желтой сначала бразильца – настолько активно показывал Сухому, что нужен свисток.

В итоге главный сходил к монитору и назначил второй пенальти. Теперь к мячу подошел Артур – и ударил точно в угол. Это дебютный мяч бразильца в РПЛ.

«Динамо» пробило уже шесть пенальти в этом сезоне – больше всех в лиге, подсказывает Opta. За весь предыдущий динамовцы набрали всего три попытки.

Мукба заменили на Константина Нижегородова еще в первом тайме – и воспитанник «Рубина» расплакался на скамейке. Настолько расстроился из-за привоза и ранней замены – дебют в главной команде не удался, но впереди еще вся карьера, Энри всего 19.

«Конечно, парень будет расстроен, – слова Рашида Рахимова после матча. – В этой ситуации не нужно его оставлять на поле: было видно, что он чуть потерялся. Но это нормально, все через это проходят, Тем более, он играл не на своей позиции. У него есть хорошие качества, и не нужно на этом зацикливаться. Через это нужно пройти».

Рашид Рахимов объяснял перед матчем, что Даку травмирован, а Мукба понравился на тренировках: «Он работает очень хорошо, парню 18 лет (на самом деле 19 – Спортс). Когда‑то нужно начинать. Определенный момент экспериментов и риска присутствует. Давайте посмотрим, у него было достаточно определенной уверенности в действиях на тренировках».

Но вряд ли именно его ошибка все сломала. «Рубин» потом пропустил еще два – теперь с игры. Фабиан Бальбуэна воткнул головой, а вышедший на замену Ярослав Гладышев сблизился с вратарем и пробил низом. Причем оба гола ВАР проверял на возможный офсайд – и снова решения в пользу «Динамо».

У Тюкавина повреждение – насколько все серьезно?

Единственный минус для москвичей – легкое повреждение Константина Тюкавина. Его признали лучшим игроком матча, несмотря на замену во втором тайме.

«Нога заболела еще в первом тайме – удар был по бедру, – рассказал Константин «Матч ТВ». – Думал, выйду на второй тайм, разбегаюсь. Вышел – заболело чуть пониже еще. Так что не знаю, посмотрим завтра. Надеюсь, все будет хорошо».

Тюкавин забил 20 голов с начала прошлого сезона РПЛ (из них пять в этом) – больше только у Кордобы (21) и Кассьерры (26). Важнейший игрок для «Динамо» – надеемся, все обойдется.

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«Динамо» ярко победило после двух поражений – от «Спартака» в Кубке (2:3) и ЦСКА в РПЛ (1:2). Команда Марцела Лички пока пятая, четыре очка до топ-3.

Дальше динамовцы встретятся с «Крыльями» (Кубок) и «Химками» (РПЛ).

Фото: РИА Новости /Григорий Соколов