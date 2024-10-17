«Карма всегда работает. Плохим людям просто везет». Пацанский цитатник звезды «Байера»

Ауф, Бонифасе!

Мы не могли пройти мимо соцсетей Виктора Бонифасе из «Байера». Там нет милых фото с семьей или видео из тренировочного зала. Нет, там много пафоса и сотни цитат, которые точно лайкнет Джейсон Стетхем.

Это пацанский цитатник от одного из главных форвардов Бундеслиги. Наслаждайтесь.

Даже фанаты «Байера» не понимают Бонифасе

Есть вещи, которые сложно передать посредством перевода. Посты Виктора определенно относятся к ним. Однако цитаты Бонифасе не считывают даже англичане. Фаны «Байера» всерьез переживают за ментальное состояние форварда.

Даже есть отдельная тема на Reddit, где они всерьез разбирают посты нигерийца. Самый популярный комментарий: «По мне, этот парень слишком много играл головой. Сошел с ума. Я не понимаю, что он пишет».

Сложности не в посыле, а в сленге. Попробуйте перевести вот это:

«Когда я сыграю свадьбу, люди, которые делают мемы, пойдут покупать зонтики», – то, что выдает интернет-переводчик.

Бонифасе пишет на нигерийском английском языке. Он сильно отличается от обычного. Нигерийский содержит в себе заимствования из местных языков: хауса, йоруба, игбо и нигерийский пиджин. И вот последний перекочевал в английский особенно сильно, изменив оригинал. Нигерский пиджин сам по себе имеет много общего с языками Карибского бассейна.

Официальный язык в Нигерии – английский. Но понимать его от местных сложно, а сленговые слова добавляют проблем. Об этом Бонифасе рассказывал сам. Когда его спросили, почему он не пишет на обычном английском, он спокойно ответил: «Почти все мои фанаты из Нигерии. Зачем?»

Он это серьезно?

Нет, наверное.

Виктор не скрывает, что просто создает мемы ради роста подписчиков в соцсетях. Следит за всеми трендами в Нигерии. Иногда перегибает, как в сентябре со спущенными шортами перед фанатами в матче «Байера». Бонифасе тогда извинялся, но потом снова выложил фирменный пост с пацанской цитатой.

Вдохновляется Бонифасе, кстати, соцсетями Виктора Осимхена: «Его фишка в том, что он вообще не играет. Он реально такой. А я? Не знаю, ха-ха».

Виктор сам пишет посты, все честно: «Вы верите, кто-то может зарабатывать на таком юморе? Я сам все делаю. Однажды парочка знакомых достала меня – говорили, что важно засветиться в медиа. Я отвечал им, что это не мое, а потом попробовал делать мемы. Не знаю, что двигало мной тогда.

Было 122 подписчика. Вышел первый пост. Стало почти три тысячи. Конечно, я переживал. Футболист выкладывает мемы, надо стать серьезнее. Но друг посмеялся и попросил еще. Уже на следующий вечер я открыл аккаунт, а там почти 25 тысяч людей и все ждут новых постов».

Сейчас на Бонифасе подписано почти 500 тысяч человек. Все впереди.

Да, Бонифасе спускал шорты и держался за пах, когда праздновал гол – что это было?

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press