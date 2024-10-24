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Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»: «Зачем отвечать тем, кто выпускает нехороший воздух? Они могут язву желудка и раковые болезни так получить. Нужно быть добрее»

Рашид Рахимов прокомментировал слухи об увольнении из «Рубина».

Ранее появилась информация, что казанский клуб ведет переговоры с Владимиром Федотовым. «Рубин» находится на седьмом месте в Премьер-лиге, набрав 15 очков за 12 матчей.

– В социальных сетях и СМИ начала появляться информация о возможной смене тренера. Эта победа – ответ недоброжелателям?

– Не понимаю, зачем я должен отвечать тем, кто выпускает не очень хороший воздух в социальных сетях? Я должен концентрироваться на своей работе.

Это уже продолжается полтора года. Они уже полтора года мучаются и не знают, что им делать. Они могут так получить и язву желудка, и какие‑либо раковые болезни, нужно быть добрее.

В футболе без этого не обойтись. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Мы работаем, делаем свое дело. Команда стабилизируется и будет меняться. Очень важно понимать все эти моменты. Понятно, кто кого хочет, кто и кого ведет. Этот воздух, он такой, подул ветер, и его нет.

Не было опасений за результат. Во втором тайме мы выигрывали много мячей, но быстро с ним расставались. График тяжелый. Важно, чтобы не было травмированных, – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Слезы дебютанта «Рубина»: привез пенальти, заменили еще в первом тайме. «Динамо» безжалостно

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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