Левандовски вдвое превосходит ближайшего преследователя в гонке бомбардиров Ла Лиги. У поляка 14 голов, у Айосе – 7, у Мбаппе и Рафиньи – по 6
Роберт Левандовски вдвое превосходит ближайшего преследователя в гонке бомбардиров Ла Лиги.
После 11 туров на счету форварда «Барселоны» 14 голов – вдвое больше, чем у идущего вторым Айосе Переса из «Вильярреала».
Третье место с 6 мячами делят вингер «Барсы» Рафинья и нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости