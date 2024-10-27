12 офсайдов «Реала» в класико. Вот они все
Ловушка Флика.
«Барселона» разнесла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» – 4:0. Мадридцы проиграли в том числе офсайдной ловушке Ханси Флика.
Первый офсайд – уже на второй минуте. Мбаппе все равно не забил.
Опасный момент, но и тут офсайд.
Порой казалось, что игрокам «Реала» проще просто держаться центральной линии, стартовать на своей половине. Но они не удерживались.
Офсайдами становились даже такие забросы. 10 футболистов «Барсы» – внутри трех полос разметки.
Снова Мбаппе ближе всех к воротам «Бармы» – и это не очень хорошо.
Удивительно, но тут Джуд Беллингем избежал офсайда, но не смог обработать мяч – и момент упустил.
А тут Мбаппе, казалось, все-таки проскочил и забил...
Но на повторе снова разглядели «вне игры».
Ловили и в более простых ситуациях. Вот Винисиус, Эдуардо Камавинга и Мбаппе просто застряли и долго выбирались.
И все это только до перерыва. «Реал» поймали в офсайд восемь раз в первом тайме (Opta говорит, что клубный антирекорд) – за предыдущие 10 туров Ла Лиги было всего 12. Но еще забавнее во втором тайме.
Ведь сам «Реал» в игру офсайдов проиграл. Роберт Левандовски выдержал линию, а Ферлан Менди зазевался – и так «Барса» открыла счет.
После этого «Барселона» забила еще три гола и довела дело до разгрома. А «Реал» продолжил попадать в положение «вне игры». Например, вот так – из-за этого отменили гол Мбаппе на 66-й минуте.
И вот так – в безобидных ситуациях на фланге.
И даже так, после выносов: Рюдигер выиграл верховую борьбу в центре поля – и мяч улетел Винисиусу, который был «вне игры».
И закончилось все офсайдом Мбаппе на 91-й. Впрочем, он все равно не реализовал этот момент.
Всего же мадридцев набралось 12 офсайдов (восемь – у Мбаппе, три – у Винисиуса, еще разок попал Беллингем). Для сравнения, у Эрлинга Холанда 15 офсайдов с момента перехода в «Ман Сити» – и это в 75 матчах АПЛ.
12 раз во «вне игры» – худший результат «Реала» с марта 2013-го в Ла Лиге (тогда играли с «Сельтой»).
Теперь попали в ловушку «Барселоны».
«Барса» разнесла «Реал» 4:0! Дубль Левандовского за три минуты, Ямаль дал в ближний, Рафинья поиздевался
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У Вини хороший момент был и…все