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Анчелотти о Мбаппе против «Барсы»: «У него было 3-4 момента, когда нужно было сыграть чуть точнее» 

Карло Анчелотти оценил игру Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной» (0:4).

«Реал» проиграл в класико в рамках 11-го тура Ла Лиги.

«Мы знали, что они высоко обороняются, но едва ли воспользовались этим. У него были моменты, иногда он попадал в офсайд. Но у него было 3-4 шанса, когда нужно было сыграть чуть точнее», – сказал тренер «Реала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
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