Хави не намерен работать в «МЮ» и сборной Катара. Тренер будет отдыхать до конца сезона (Relevo)

Хави не планирует работать в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось , что посредники дважды связывались с бывшим главным тренером «Барселоны» в последние месяцы.

По данным Relevo, каталонский специалист не собирается договариваться с «МЮ» и не стал к этому ближе за последнее время.

Также он не намерен тренировать сборную Катара – информация о такой возможности тоже публиковалась .

Отмечается, что Хави твердо настроен на то, чтобы отдыхать до конца сезона.

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