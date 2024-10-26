Хави не намерен работать в «МЮ» и сборной Катара. Тренер будет отдыхать до конца сезона (Relevo)
Хави не планирует работать в «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что посредники дважды связывались с бывшим главным тренером «Барселоны» в последние месяцы.
По данным Relevo, каталонский специалист не собирается договариваться с «МЮ» и не стал к этому ближе за последнее время.
Также он не намерен тренировать сборную Катара – информация о такой возможности тоже публиковалась.
Отмечается, что Хави твердо настроен на то, чтобы отдыхать до конца сезона.
Хави в «МЮ» – вариант на случай ухода Тен Хага. Тренер готов к АПЛ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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