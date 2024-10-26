Хави в «МЮ» – вариант на случай ухода Тен Хага. Тренер готов к АПЛ

Есть и другие кандидаты.

Хави может вернуться в большой футбол – и еще как!

По информации Daily Mail, испанцем интересуется «МЮ». Его называют одним из кандидатов на случай возможного ухода Эрика тен Хага.

С тренером, вероятно, общались во время турнира по парусному спорту. Переговоры идут с лета

Английские медиа пишут, что на каталонца вышли еще два месяца назад: посредники дважды связывались с бывшим главным тренером «Барселоны».

17 октября в Барселону прибыла делегация из четырех человек во главе с генеральным директором «МЮ» Омаром Беррадой. Источники в «Юнайтед» сообщают, что в последнее время в столице Каталонии состоялся ряд встреч на высоком уровне, поскольку совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф приехал в город, чтобы поддержать парусную команду Ineos Britannia в борьбе с Team New Zealand за Кубок Америки.

Другой смысл визита, о котором только догадываются, – возможные переговоры с Хави. 44-летний тренер дал понять, что не хочет снова тренировать в Испании и готов к новым вызовам, в том числе к АПЛ.

Впрочем, Хави – не единственный кандидат. По информации Daily Mail, за место могут побороться тренер «Спортинга» Рубен Аморим и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич. Также рассматривают помощника тен Хага, Руда ван Нистелроя – он мог бы стать краткосрочной заменой Эрику.

Другой вариант – Эдди Хау из «Ньюкасла». Бывший главный скаут «МЮ» Мик Браун считает, что возможность поработать в клубе привлечет Хау, если Тен Хаг все-таки уйдет. Однако предметных переговоров пока не было. Кроме него думали о Томасе Тухеле, но он недавно возглавил сборную Англии. И, кажется, понравился не всем .

Что Хави делал после ухода из «Барсы»? Отказывал клубам и сборным, отдыхал, встречался с Фликом

Каталонец проводит время активно.

Но сначала взял паузу: отклонил предложения сборной Южной Кореи (предлагали руководить на ЧМ-2026). Тренер решил отдохнуть в течение следующего года, предпочтений по следующему месту работы не было.

Хотя клубы им реально интересовались: предметнее всех был «Аякс», но не убедили, а «Милан» и «МЮ» активных действий не предприняли. Потом Хави отказал «Роме» после увольнения Даниэле Де Росси. Приоритеты расставил уже тогда: интересуется работой в АПЛ.

Ближе к концу лета Хави несколько раз появился в офисе «Барселоны». В первый раз в середине августа – вместе с Карлесом Пуйолем и Жераром Пике посетил церемонию, посвященную уходу Серджи Роберто из клуба.

В сентябре Хави отдыхал от футбола в Марокко с супругой Нурией и сыном Дэном.

А в конце сентября заглянул в Мексику и послушал музыку в стиле мариачи – мексиканскую народную.

Параллельно Хави сыграл в матче легенд в Монтеррее – мировые против мексиканских. Вышел на поле вместе с Алессандро Дель Пьеро, Андреа Пирло, Джанлуиджи Буффоном, Диего Форланом, Дидье Дрогба, Хавьером Дзанетти и другими.

В октябре Хави снова посетил офис бывшего клуба – в рамках мероприятия, посвященного Андресу Иньесте. 40-летний Иньеста тогда объявил об уходе из футбола. Правда, проявились натянутые отношения Хави с президентом Жоаном Лапортой – по информации As, во время мероприятия Лапорта и Хави не общались друг с другом: пришли в разное время и сидели далеко друг от друга. Во время прошлой встречи на мероприятии в честь Серджи Роберто они поздоровались, но их приветствие носило «формальный» характер.

На днях бывший тренер «Барсы» встретился с нынешним – выложил в соцсетях фотографию с Ханси Фликом и детьми.

Сопроводил публикацию пожеланиями удачи нынешнему тренеру «блауграны» на трех языках – каталанском, испанском и английском. Он также написал «Да здравствует «Барселона»!» и использовал эмодзи в цветах клуба – 🔵🔴.

21 октября появились слухи о возможном назначении Хави на пост тренера сборной Катара. По информации Al Raya, местная футбольная ассоциация хочет назначить испанца и уже выходила на его представителя. Пока ничего не продвинулось.

Теперь ходят слухи про «МЮ» – скоро вернется к работе?

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Фото: eastnews.ru /CDave Thompson