Хави хотят назначить тренером сборной Катара (Al Raya)

Хави может вернуться к тренерской работе.

Как сообщает Goal со ссылкой на Al Raya, Футбольная ассоциация Катара хочет назначить испанского специалиста на пост главного тренера сборной.

В данный момент команду возглавляет Бартоломе Маркес. Сборная Катара занимает 4-е место в группе квалификационного турнира ЧМ-2026, набрав 4 очка после 4 матчей. В последнем туре катарцы уступили Ирану со счетом 1:4.

Хави был уволен с поста главного тренера «Барселоны» по окончании прошлого сезона. Ранее он возглавлял катарский «Аль-Садд».