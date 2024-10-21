Хави хотят назначить тренером сборной Катара (Al Raya)
Хави может вернуться к тренерской работе.
Как сообщает Goal со ссылкой на Al Raya, Футбольная ассоциация Катара хочет назначить испанского специалиста на пост главного тренера сборной.
В данный момент команду возглавляет Бартоломе Маркес. Сборная Катара занимает 4-е место в группе квалификационного турнира ЧМ-2026, набрав 4 очка после 4 матчей. В последнем туре катарцы уступили Ирану со счетом 1:4.
Хави был уволен с поста главного тренера «Барселоны» по окончании прошлого сезона. Ранее он возглавлял катарский «Аль-Садд».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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