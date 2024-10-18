Хави встретился с Фликом и пожелал ему удачи в «Барсе»
Хави встретился с Ханси Фликом.
Предыдущий главный тренер «Барселоны» опубликовал совместное фото с Фликом и детьми.
Хави сопроводил публикацию пожеланиями удачи нынешнему тренеру «блауграны» на трех языках – каталанском, испанском и английском.
Он также написал «Да здравствует «Барселона»!» и использовал эмодзи в цветах клуба – 🔵🔴.
Ханси Флик сменил Хави на посту тренера «Барселоны» в межсезонье.
Фото: instagram.com/xavi/
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Хави
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