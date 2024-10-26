У Месси 6 голов и 3 ассиста в 3 последних матчах за «Интер Майами» и Аргентину

Лионель Месси продлил результативную серию до трех матчей.

В ночь на субботу форвард «Интер Майами» отметился ассистом в матче плей-офф МЛС против «Атланты » (2:1).

В трех последних матчах за «Интер Майами » и сборную Аргентины у 37-летнего нападающего 6 голов и 3 ассиста. В двух прошлых матчах он сделал по хет-трику.