Миранчук потерялся, Месси не забил и разозлился. «Интер Майами» впервые выиграл в плей-офф

Победный гол – у Жорди Альбы.

«Интер Майами» выиграл первый матч плей-офф МЛС – у «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука (2:1). Команда Лионеля Месси повела в серии.

На этот раз россиянин в матче с самой медийной командой лиги остался незаметным, а Лео, Луис Суарес и Жорди Альба сделали результат.

Как это было? Забили Суарес и Месси, Миранчука сняли в перерыве, «Атланту» подкосили травмы

«Атланта» навязала побольше борьбы, чем можно было ждать после первой половины первого тайма, но фаворит все же забрал.

2️⃣ Луис Суарес забил на второй минуте , после глупой потери «Атланты» у своей штрафной, Жорди Альба подхватил и обострил – даже попал в протоколы на американский манер, где по НХЛ-модели прописывают двух ассистентов. За полтайма «Интер» успел пробить девять раз и дважды попасть по штангам: защитник Эктор Мартинес – головой в левую, Лео Месси – ногой в правую.

🕘 Алексей Миранчук отыграл всего тайм – его впервые заменили . Вышел форвардом в оттяжке и стартовал чуть правее. Теоретически должен был атаковать примерно в зоне Альбы, но редко вообще находил мяч. Получился один остроумный пас за тайм – не стал ассистом, потому что сенегальский форвард Джамаль Тиаре вместо удара без помех ковырнул сомнительного качества флоридский газон. После перерыва Миранчук не вышел. Первая встреча с «Интером» Месси была классной презентацией, когда он забил шикарный киношный гол – это видео во всех рейтингах лучших моментов сезона. Теперь – разочарование.

🏥 «Атланта» за 10 минут потеряла обоих, кто выводил ее в 1/8 финала . По Миранчуку косвенно ударили и эти обстоятельства. В первом тайме «Юнайтед» пришлось сделать две вынужденные замены: к 34-й минуте из-за травм сняли обоих забивавших в прошлом матче – полузащитника Брукса Леннона и норвежского защитника Стиана Грегерсена. У «Интера», кстати, тоже есть очень обидная потеря: похоже, у 22-летнего Иэна Фрэя рецидив травмы колена. Он недавно восстановился, а тут вышел на замену и через 15 минут без всяких столкновения сломался снова. Рыдал в футболку и не мог сам идти.

🔟 Саба Лобжанидзе держал «Атланту» в игре: сравнял 10-м голом в сезоне . Успел до перерыва, на 39-й минуте – сразу после мегаотрезка «Интера» и вынужденных замен. Он лучший бомбардир команды и самый активный из атакующих игроков «Юнайтед» в этом матче.

🦵 Чудесная левая Жорди Альбы принесла «Интеру» победу . Ровно на 60-й минуте испанец влепил из-за штрафной под самую штангу: вратарь Брэд Гьюзан не долетел, Альба направил филигранно между двумя защитниками.

«Майами» наиграл на 3,48 xG – вполне заслужил забить намного больше, а в итоге победа минимальная. Вот тут на ютубе лежит полный обзор.

А как там Месси? Не забил из-за Гьюзана – и разозлился

У Лео ассист на победный гол, но он явно хотел большего.

Месси злился: когда не забил из вратарской ударом, которому толком никто не мешал, аж пнул не зашедший мяч куда подальше. 40-летний Гьюзан блистал рефлексами и чутьем. Конкретно тут взбесил Лео тем, что смог отбить удар ногой.

За пять минут до конца старик вратарь выбил мяч у Месси из-под ног метрах в пяти за штрафной – локальную цель не пропустить от Лео выполнил.

В целом у Гьюзана аж девять сэйвов – только два гола «Интера» при 11 ударах в створ. На линии ветеран блистал.

Но не исход все же не повлиял: в итоге первая победа «Майами» в плей-офф за историю клуба – недлинную, но все же. С третьей попытки.

Как устроен плей-офф в МЛС? «Интер Майами» еще не прошел, у «Атланты» есть шанс

В первом раунде плей-офф МЛС – то есть в Кубке МЛС – серии из трех матчей, то есть до двух побед.

«Интер» и «Атланта» начали, их игру специально вынесли на вечер пятницы, чтобы сосредоточить все внимание: индивидуальная камера, которая следила за Лео (трансляция шла в тиктоке лиги), анонсировали и съемку от первого лица. На Apple TV, сервисе с эксклюзивными правами на МЛС, матч был доступен для всех без подписки – все ради максимально широкого охвата с Месси, Суаресом и Дэвидом Бекхэмом в главных ролях.

Остальные первые матчи 1/8 финала пройдут с субботы по вторник. Вторая игра «Атланты» с «Интером» дома у Алексея Миранчука – в ночь на 3 ноября. Если понадобится третья, она пройдет в ночь на 10 ноября по московскому времени.

К 10 ноября завершатся все восемь серий этой стадии, а дальше – начиная с четвертьфинала – формат другой, все будет решать один матч. В том числе в финале.

У «Интер Майами» как у победителя регулярного чемпионата на всех стадиях будет преимущество своего поля. Так что поездка в Атланту на следующей неделе будет единственным гостевым матчем Месси в плей-офф. Путь к титулу дальше – строго дома.

Календарь плей-офф МЛС – тут