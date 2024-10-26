Миранчук потерялся, Месси не забил и разозлился. «Интер Майами» впервые выиграл в плей-офф
Победный гол – у Жорди Альбы.
«Интер Майами» выиграл первый матч плей-офф МЛС – у «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука (2:1). Команда Лионеля Месси повела в серии.
На этот раз россиянин в матче с самой медийной командой лиги остался незаметным, а Лео, Луис Суарес и Жорди Альба сделали результат.
Как это было? Забили Суарес и Месси, Миранчука сняли в перерыве, «Атланту» подкосили травмы
«Атланта» навязала побольше борьбы, чем можно было ждать после первой половины первого тайма, но фаворит все же забрал.
2️⃣ Луис Суарес забил на второй минуте, после глупой потери «Атланты» у своей штрафной, Жорди Альба подхватил и обострил – даже попал в протоколы на американский манер, где по НХЛ-модели прописывают двух ассистентов. За полтайма «Интер» успел пробить девять раз и дважды попасть по штангам: защитник Эктор Мартинес – головой в левую, Лео Месси – ногой в правую.
🕘 Алексей Миранчук отыграл всего тайм – его впервые заменили. Вышел форвардом в оттяжке и стартовал чуть правее. Теоретически должен был атаковать примерно в зоне Альбы, но редко вообще находил мяч. Получился один остроумный пас за тайм – не стал ассистом, потому что сенегальский форвард Джамаль Тиаре вместо удара без помех ковырнул сомнительного качества флоридский газон. После перерыва Миранчук не вышел. Первая встреча с «Интером» Месси была классной презентацией, когда он забил шикарный киношный гол – это видео во всех рейтингах лучших моментов сезона. Теперь – разочарование.
🏥 «Атланта» за 10 минут потеряла обоих, кто выводил ее в 1/8 финала. По Миранчуку косвенно ударили и эти обстоятельства. В первом тайме «Юнайтед» пришлось сделать две вынужденные замены: к 34-й минуте из-за травм сняли обоих забивавших в прошлом матче – полузащитника Брукса Леннона и норвежского защитника Стиана Грегерсена. У «Интера», кстати, тоже есть очень обидная потеря: похоже, у 22-летнего Иэна Фрэя рецидив травмы колена. Он недавно восстановился, а тут вышел на замену и через 15 минут без всяких столкновения сломался снова. Рыдал в футболку и не мог сам идти.
🔟 Саба Лобжанидзе держал «Атланту» в игре: сравнял 10-м голом в сезоне. Успел до перерыва, на 39-й минуте – сразу после мегаотрезка «Интера» и вынужденных замен. Он лучший бомбардир команды и самый активный из атакующих игроков «Юнайтед» в этом матче.
🦵 Чудесная левая Жорди Альбы принесла «Интеру» победу. Ровно на 60-й минуте испанец влепил из-за штрафной под самую штангу: вратарь Брэд Гьюзан не долетел, Альба направил филигранно между двумя защитниками.
«Майами» наиграл на 3,48 xG – вполне заслужил забить намного больше, а в итоге победа минимальная. Вот тут на ютубе лежит полный обзор.
А как там Месси? Не забил из-за Гьюзана – и разозлился
У Лео ассист на победный гол, но он явно хотел большего.
Месси злился: когда не забил из вратарской ударом, которому толком никто не мешал, аж пнул не зашедший мяч куда подальше. 40-летний Гьюзан блистал рефлексами и чутьем. Конкретно тут взбесил Лео тем, что смог отбить удар ногой.
За пять минут до конца старик вратарь выбил мяч у Месси из-под ног метрах в пяти за штрафной – локальную цель не пропустить от Лео выполнил.
В целом у Гьюзана аж девять сэйвов – только два гола «Интера» при 11 ударах в створ. На линии ветеран блистал.
Но не исход все же не повлиял: в итоге первая победа «Майами» в плей-офф за историю клуба – недлинную, но все же. С третьей попытки.
Как устроен плей-офф в МЛС? «Интер Майами» еще не прошел, у «Атланты» есть шанс
В первом раунде плей-офф МЛС – то есть в Кубке МЛС – серии из трех матчей, то есть до двух побед.
«Интер» и «Атланта» начали, их игру специально вынесли на вечер пятницы, чтобы сосредоточить все внимание: индивидуальная камера, которая следила за Лео (трансляция шла в тиктоке лиги), анонсировали и съемку от первого лица. На Apple TV, сервисе с эксклюзивными правами на МЛС, матч был доступен для всех без подписки – все ради максимально широкого охвата с Месси, Суаресом и Дэвидом Бекхэмом в главных ролях.
Остальные первые матчи 1/8 финала пройдут с субботы по вторник. Вторая игра «Атланты» с «Интером» дома у Алексея Миранчука – в ночь на 3 ноября. Если понадобится третья, она пройдет в ночь на 10 ноября по московскому времени.
К 10 ноября завершатся все восемь серий этой стадии, а дальше – начиная с четвертьфинала – формат другой, все будет решать один матч. В том числе в финале.
У «Интер Майами» как у победителя регулярного чемпионата на всех стадиях будет преимущество своего поля. Так что поездка в Атланту на следующей неделе будет единственным гостевым матчем Месси в плей-офф. Путь к титулу дальше – строго дома.