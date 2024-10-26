Гвардиол о своей результативности: «Моим кумиром был Месси. Когда играешь защитника 10-15 лет, тебе это надоедает»

Йошко Гвардиол высказался о своей результативности.

В 8 матчах сезона АПЛ на счету защитника «Манчестер Сити » 2 гола.

«Моим кумиром был Месси . Когда играешь защитника 10-15 лет, тебе это надоедает.

Когда я был моложе, то играл везде – вингера, опорника, атакующего хавбека и даже нападающего. Я чувствую себя комфортно на любой позиции и часто оказываюсь на месте левого инсайда, потому что так хочет тренер», – сказал Гвардиол .