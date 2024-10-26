Гвардиол о своей результативности: «Моим кумиром был Месси. Когда играешь защитника 10-15 лет, тебе это надоедает»
Йошко Гвардиол высказался о своей результативности.
В 8 матчах сезона АПЛ на счету защитника «Манчестер Сити» 2 гола.
«Моим кумиром был Месси. Когда играешь защитника 10-15 лет, тебе это надоедает.
Когда я был моложе, то играл везде – вингера, опорника, атакующего хавбека и даже нападающего. Я чувствую себя комфортно на любой позиции и часто оказываюсь на месте левого инсайда, потому что так хочет тренер», – сказал Гвардиол.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости