Спецпроект
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Пуйоль или Роналду, 11 голов в одном матче – как хорошо вы знаете противостояния «Реала» и «Барсы»

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Матчи между «Реалом» и «Барсой» – это всегда интрига и нерв, и на это не влияет ни текущая форма команд, ни их положение в турнирной таблице. 

А хорошо ли вы знаете историю противостояния двух испанских суперклубов? Проверьте это в нашем тесте и смотрите Эль-Класико на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

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