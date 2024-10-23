Пуйоль или Роналду, 11 голов в одном матче – как хорошо вы знаете противостояния «Реала» и «Барсы»

Матчи между «Реалом» и «Барсой» – это всегда интрига и нерв, и на это не влияет ни текущая форма команд, ни их положение в турнирной таблице.

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