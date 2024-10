Фото дня: Дуглас Сантос с российским паспортом

Защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу вручили российский паспорт.

Владимир Путин подписал приказ о предоставлении бразильцу российского гражданства 21 октября, а уже сегодня Дуглас улыбался с документом в руке.

19 октября Иван Карпов написал, что Сантос обретет российский паспорт – процедура получения шла несколько месяцев. Через два дня о предоставлении российского гражданства стало известно официально. А фото футболиста с паспортом РФ появилось 25 октября, когда ему его вручили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет капитана с новым статусом и оказанной ему большой честью стать гражданином нашей страны и желает продолжения победных традиций в лучшем городе мира», – так отреагировал чемпион России.

Теперь Сантос – не легионер?

«Чемпионат» писал, что легионером в РПЛ Дуглас будет как минимум до весны, пока идет процесс смены спортивного гражданства.

Кроме того, он сможет играть за сборную России. Metaratings задал Валерию Карпину вопрос о том, как он относится к российскому гражданству Сантоса. Тренер ответил лаконично: «Пока никак».

А Сергей Семак доволен: «Рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские. Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание [выступать за Россию], то он принесет пользу, как и Марио Фернандес».

Сантос – уже четвертый бразилец в «Зените» с российским паспортом

Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» в 2019-м – уже шестой сезон в клубе, с которым выиграл 12 трофеев. С «Зенитом» Дуглас по пять раз брал чемпионство и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

За последние годы Дуглас – уже четвертый бразилец с российским паспортом в «Зените» после Марио Фернандеса и Малкома с Клаудиньо, которые получили гражданство в 2023-м.

Но рады не все: вопросы к месту в сборной и языку

Ситуация с Сантосом понравилась далеко не всем.

Бывший биатлонист Александр Тихонов заявил Metaratings: «Я категорически против большого наполнения иностранными спортсменами. Посмотрите, сколько в футболе играет иностранцев, и какой у нас футбол. Мы же видим – это не футбол. И это происходит везде, где много легионеров. Мы говорим о патриотизме, о российском спорте – так вот, об этом и надо думать. А на легионерах мы не вывезем, мы уничтожим все свое».

Властимил Петржела – вообще в ужасе. Поделился со Sport24: «Это катастрофа для всего русского спорта. Зачем России давать паспорт Сантосу? В российской сборной должны играть российские ребята. Зачем там бразилец? Пусть бразильцы играют в своей команде, а не в сборной России. Это ненормально. Не знаю страну, где это нормально и играют иностранные игроки. В Бразилии, Чехии, Франции, Германии и Англии такого нет».

Роман Павлюченко согласен с гражданством, но не хочет видеть Сантоса в сборной. «Одно дело, если бы мы жили в стране с населением миллион человек. Мы бы там по кусочкам собирали эту сборную. Тогда еще согласен давать паспорта и приглашать в сборную. Но у нас огромная страна. У нас что, футболистов нет? Я противник того, чтобы бразилец получал паспорт и вызывался в сборную России», – сказал он «РБ Спорту».

Александру Мостовому тоже непонятна такая идея, но по другой причине: «Ему там не место, просто зачем Сантосу это? Сейчас мы не играем официальные игры. Думаете, Сантосу будет интересно играть против Мадагаскара?»

А депутат Госдумы Дмитрий Свищев обратил внимание на другой момент. «Вопрос в том, что такие элементарные вещи, как русский язык, Сантос должен знать. Как это так, что он живет в России, имеет паспорт и не может связать двух слов? Такие вещи надо в обязательном порядке решать. Здесь проблема того же клуба, который берет спортсменов с перспективой того, что они будут гражданами РФ. Неужели трудно найти даже не переводчика, а учителя, чтобы языковые проблемы снимать?» – сказал он «Советскому спорту».

Фото: Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press ; href=»http://www.ria.ru/»>РИА Новости/Александр Гальперин