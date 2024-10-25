Мостовой о Дугласе в сборной России: «Зачем ему это? Бруней громить? И без него найдутся желающие»
Александр Мостовой высказался о Дугласе Сантосе и сборной России.
В понедельник бразильскому защитнику «Зенита» указом президента было предоставлено гражданство РФ.
«Что касается чисто игровых характеристик, то Дуглас Сантос – лучший левый защитник в РПЛ. Если говорить о российских игроках на этой позиции, то он выиграет конкуренцию у любого.
Но в сборной России Дугласа Сантоса, думаю, не будет. Зачем ему это надо? Бруней громить? Там и без него найдутся желающие», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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