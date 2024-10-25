Мостовой о Дугласе в сборной России: «Зачем ему это? Бруней громить? И без него найдутся желающие»

Александр Мостовой высказался о Дугласе Сантосе и сборной России.

В понедельник бразильскому защитнику «Зенита » указом президента было предоставлено гражданство РФ.

«Что касается чисто игровых характеристик, то Дуглас Сантос – лучший левый защитник в РПЛ . Если говорить о российских игроках на этой позиции, то он выиграет конкуренцию у любого.

Но в сборной России Дугласа Сантоса, думаю, не будет. Зачем ему это надо? Бруней громить? Там и без него найдутся желающие», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!