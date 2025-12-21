Морган Роджерс получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч с «Ман Юнайтед».

Согласно Индексу ГОЛа , лучшим игроком матча «Астон Вилла » – «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 17-м туре АПЛ стал Морган Роджерс .

Полузащитник сделал дубль и был оценен на 8.9 балла. В тройку лучших в составе бирмингемцев также попали Эмилиано Мартинес (7.9) и Амаду Онана (7.5). Самый низкий балл среди игроков стартового состава «Астон Виллы» получил Мэтти Кэш – 5.1.

У «Манчестер Юнайтед» лучше всех сыграл Матеус Кунья – 8.3. Патрик Доргу получил оценку 8.2, Диогу Далот – 7.3, Эйден Хевен – 7.1. Бруну Фернандеш был оценен на 6.7 балла, Мэйсон Маунт – на 6.6, Люк Шоу – на 6.5. По 6.4 балла получили Мануэль Угарте и Лени Йоро, игра Беньямина Шешко оценена на 6.2 балла. Худшим среди игроков «МЮ» стал голкипер Сенне Ламменс – 6.0.