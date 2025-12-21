  • Спортс
  Аморим про 1:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» сегодня был лучше. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит. Мы заслуживали намного большего»
Аморим про 1:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» сегодня был лучше. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит. Мы заслуживали намного большего»

Аморим о поражении от «Астон Виллы»: «МЮ» играл лучше.

Рубен Аморим считает, что «Манчестер Юнайтед» превосходил «Астон Виллу» (1:2).

«Думаю, мы сегодня были лучше. Нам не повезло, но даже без травмированного Бруну мы были лучшей из двух команд. Мы успешно блокировали контратаки. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит, потому что значение имеет только результат.

Я считаю, что мы заслуживали намного большего, лучшая из двух команд не победила.

Травма Бруну – это странно. Обычно в это время года у нас много проблем, но надо справляться. Думаю, у Фернандеша проблема с мягкими тканями, так что он пропустит какое-то время. Посмотрим», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
