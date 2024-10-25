Интерес «МЮ» к Дэвису из «Баварии» стал более конкретными. Были неофициальные запросы

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется Альфонсо Дэвисом.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, интерес «МЮ» к защитнику «Баварии» стал более конкретным.

В последние месяцы «Юнайтед » уже делал неофициальные запросы к представителям футболиста.

Напомним, Дэвис может покинуть «Баварию» на правах свободного агента следующим летом.

В текущем сезоне Дэвис провел 6 матчей в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Дэвис мечтает перейти в «Реал», «Бавария» не хочет платить игроку более 20 млн евро в год. Защитник интересен «МЮ»