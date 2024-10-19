Дэвис мечтает перейти в «Реал», «Бавария» не хочет платить игроку более 20 млн евро в год. Защитник интересен «МЮ»
«Бавария» взяла паузу в переговорах с Альфонсо Дэвисом о новом контракте.
Мюнхенский клуб не намерен платить защитнику более 20 млн евро в год, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Кристиана Фалька.
Отмечается, что сам Дэвис все еще мечтает о переходе в «Реал». А футболистом также интересуется «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 5 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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