Дэвис мечтает перейти в «Реал», «Бавария» не хочет платить игроку более 20 млн евро в год. Защитник интересен «МЮ»

«Бавария» взяла паузу в переговорах с Альфонсо Дэвисом о новом контракте.

Мюнхенский клуб не намерен платить защитнику более 20 млн евро в год, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Кристиана Фалька.

Отмечается, что сам Дэвис все еще мечтает о переходе в «Реал». А футболистом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 5 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь .