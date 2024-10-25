«Бавария» не достигла прогресса по контракту Дэвиса. Потребуется «чудо», чтобы защитник остался (Фабрицио Романо)
Альфонсо Дэвис, скорее всего, покинет «Баварию».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб не достиг никакого прогресса в отношении нового контракта защитника. Его действующее соглашение истекает в июне 2025 года.
Все вовлеченные стороны полагают, что 23-летний футболист покинет клуб в качестве свободного агента. Для изменения ситуации потребуется «чудо».
Ситуация между клубом и игроком в настоящий момент описывается как напряженная и сложная. Источники сообщают, что вероятность того, что канадец останется, составляет не более 10%.
В текущем сезоне Дэвис провел 6 матчей в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Дэвис мечтает перейти в «Реал», «Бавария» не хочет платить игроку более 20 млн евро в год. Защитник интересен «МЮ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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