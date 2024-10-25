«Бавария» не достигла прогресса по контракту Дэвиса. Потребуется «чудо», чтобы защитник остался (Фабрицио Романо)

Альфонсо Дэвис, скорее всего, покинет «Баварию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , немецкий клуб не достиг никакого прогресса в отношении нового контракта защитника. Его действующее соглашение истекает в июне 2025 года.

Все вовлеченные стороны полагают, что 23-летний футболист покинет клуб в качестве свободного агента. Для изменения ситуации потребуется «чудо».

Ситуация между клубом и игроком в настоящий момент описывается как напряженная и сложная. Источники сообщают, что вероятность того, что канадец останется, составляет не более 10%.

В текущем сезоне Дэвис провел 6 матчей в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Дэвис мечтает перейти в «Реал», «Бавария» не хочет платить игроку более 20 млн евро в год. Защитник интересен «МЮ»