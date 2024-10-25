  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» не достигла прогресса по контракту Дэвиса. Потребуется «чудо», чтобы защитник остался (Фабрицио Романо)
10

«Бавария» не достигла прогресса по контракту Дэвиса. Потребуется «чудо», чтобы защитник остался (Фабрицио Романо)

Альфонсо Дэвис, скорее всего, покинет «Баварию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб не достиг никакого прогресса в отношении нового контракта защитника. Его действующее соглашение истекает в июне 2025 года.

Все вовлеченные стороны полагают, что 23-летний футболист покинет клуб в качестве свободного агента. Для изменения ситуации потребуется «чудо».

Ситуация между клубом и игроком в настоящий момент описывается как напряженная и сложная. Источники сообщают, что вероятность того, что канадец останется, составляет не более 10%.

В текущем сезоне Дэвис провел 6 матчей в Бундеслиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Дэвис мечтает перейти в «Реал», «Бавария» не хочет платить игроку более 20 млн евро в год. Защитник интересен «МЮ»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoАльфонсо Дэвис
Фабрицио Романо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэвис мечтает перейти в «Реал», «Бавария» не хочет платить игроку более 20 млн евро в год. Защитник интересен «МЮ»
2319 октября, 13:58
«Барса» интересуется Дэвисом, Та, Дэвидом и Рейнилду. У всех истекают контракты в 2025-м
1317 октября, 11:38
«МЮ» следит за Дэвисом, Горетцкой и Сане. Контракты Альфонсо и Лероя с «Баварией» истекают в 2025 году
1115 октября, 08:44
«Бавария» смирилась с тем, что Дэвис уйдет в «Реал» бесплатно в 2025 году (Матео Моретто)
6820 августа, 04:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Радимов о разводе с Булановой: «Людям платят за хождение с канала на канал по 200-300 тысяч. Мне предлагали за 500 тысяч наговорить всякое про нее. По их сценарию – миллион»
6 минут назад
Фомин о Москве: «Это не вся Россия, но мне здесь нравится, комфортно. На периферии есть также прекрасные люди и тот же футбол»
12 минут назад
«Спартак» ведь еще существует? Хотел бы посетить их матч с «Зенитом». Политик из Мадагаскара о российском футболе
1316 минут назад
Моуринью вошел в топ-5 тренеров по набранным очкам в ЛЕ за всю историю турнира, лидер – Эмери
1124 минуты назадФото
Терри поздравил Абрамовича с днем рождения: «Спасибо за все. Лучший владелец клуба в мировом футболе»
1426 минут назад
Хавбек «Пари НН» Царукян: «Комментаторы разбираются в футболе, говорят вещи, которых я не знаю: кто сколько забил, рекорды. Смотрю матчи со звуком на всю громкость»
2046 минут назад
Воспитанник «Краснодара» о США: «Не нравится, что здесь оружие в открытом доступе – это большой минус. В университете все безопасно, есть полиция»
850 минут назад
Манчини получит 20 млн евро за увольнение из сборной Саудовской Аравии (Николо Скира)
1758 минут назад
Радимов о похудении: «115 кг – очень много, дышать было тяжело, шнурки завязывать. С ужасом начал бегать, все диеты перепробовал. Месяца за 4 сбросил 20 кг»
55сегодня, 09:07
Фомин пока не хочет уезжать в Европу: «Верю, что сыграю в ЛЧ за «Динамо». Здравые люди вернут Россию в европейский футбол»
13сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен Гюлер. 19-летний хавбек провел 292 минуты за «Реал» в этом сезоне (Caught Offside)
632 минуты назад
Даниил Денисов: «У «Спартака» есть ресурс дойти до финала Кубка и сократить отрыв в РПЛ. У нас будет стабильность в игре и результатах, надеюсь»
12сегодня, 09:00
Калабрия покинет «Милан» зимой или летом. Капитан готов продлить контракт с зарплатой 2 млн евро в год, но клуб не выражает желания (Calciomercato)
4сегодня, 08:55
«Милан» и Рейндерс обсуждают продление контракта. Текущий рассчитан до 2028-го
4сегодня, 08:15
Педри о Флике: «Он дает молодежи уверенность. Видим, как много игроков выходит из Ла Масии, это душа «Барселоны»
14сегодня, 08:14
Форвард «Факела» Марков перед матчами с ЦСКА и «Локо»: «Сейчас такой чемпионат, что можно обыграть каждого. Два ближайших соперника — не исключение» 
8сегодня, 07:55
Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Ноттингем», «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
3сегодня, 07:10
Владислав Радимов: «Пока мне не хочется тренировать. Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным»
16сегодня, 06:52
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева в гостях у «Ренна», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
сегодня, 06:40
Чемпионат Испании. «Эспаньол» примет «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в субботу
12сегодня, 05:59