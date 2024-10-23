Левандовски, Кейн, Ямаль, Упамекано, Пенья и Мюллер – в старте на матч «Барселоны» и «Баварии»
«Барселона» и «Бавария» объявили стартовые составы на игру Лиги чемпионов.
Ханс-Дитер Флик выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Иньяки Пенья;
– защитники: Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде;
– полузащитники: Педри, Марк Касадо, Фермин Лопес, Рафинья Диас, Ламин Ямаль;
– нападающий: Роберт Левандовски.
Венсан Компани выбрал такой состав:
– вратарь: Мануэль Нойер;
– защитники: Альфонсо Дэвис, Ким Мин Чжэ, Дайо Упамекано, Рафаэл Геррейру;
– полузащитники: Йозуа Киммих, Жоау Пальинья, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Майкл Олисе;
– нападающий: Харри Кейн.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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