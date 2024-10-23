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Левандовски, Кейн, Ямаль, Упамекано, Пенья и Мюллер – в старте на матч «Барселоны» и «Баварии»

«Барселона» и «Бавария» объявили стартовые составы на игру Лиги чемпионов.

Ханс-Дитер Флик выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Иньяки Пенья;

защитники: Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде;

полузащитники: Педри, Марк Касадо, Фермин Лопес, Рафинья Диас, Ламин Ямаль;

нападающий: Роберт Левандовски.

Венсан Компани выбрал такой состав:

вратарь: Мануэль Нойер;

защитники: Альфонсо Дэвис, Ким Мин Чжэ, Дайо Упамекано, Рафаэл Геррейру;

полузащитники: Йозуа Киммих, Жоау Пальинья, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Майкл Олисе;

нападающий: Харри Кейн.

«Барселона» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoБавария
logoВенсан Компани
logoМануэль Нойер
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
logoТомас Мюллер
logoРоберт Левандовски
logoИньиго Мартинес
logoХарри Кейн
logoСерж Гнабри
logoРафаэл Геррейру
logoЙозуа Киммих
logoЖоау Пальинья
logoДайо Упамекано
logoИньяки Пенья
logoРафинья Диас
logoЖюль Кунде
logoАльфонсо Дэвис
logoКим Мин Чжэ
logoМайкл Олисе
logoПедри
logoАлекс Бальде
logoМарк Касадо
logoФермин Лопес
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
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