Мбаппе, Винисиус, Ямаль, Холанд, Кроос, Виртц, Родри, Кейн и Хамес – в тридцатке претендентов на приз игроку года от IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики представила список из 30 футболистов, один из которых может получить награду.
В перечень попали:
– Джуд Беллингем, «Реал»;
– Килиан Мбаппе, «Реал»;
– Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»;
– Филип Фоден, «Манчестер Сити»;
– Букайо Сака, «Арсенал»;
– Джамал Мусиала, «Бавария»;
– Флориан Виртц, «Байер»;
– Родри, «Манчестер Сити»;
– Ламин Ямаль, «Барселона»;
– Деклан Райс, «Арсенал»;
– Мартин Эдегор, «Арсенал»;
– Харри Кейн, «Бавария»;
– Коул Палмер, «Челси»;
– Вильям Салиба, «Арсенал»;
– Рубен Диаш, «Манчестер Сити»;
– Нико Уильямс, «Атлетик»;
– Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру);
– Дани Ольмо, «Барселона»;
– Дани Карвахаль, «Реал»;
– Фабиан Руис, «ПСЖ»;
– Коди Гакпо, «Ливерпуль»;
– Винисиус Жуниор, «Реал»;
– Федерико Вальверде, «Реал»;
– Родриго, «Реал»;
– Лаутаро Мартинес, «Интер»;
– Хамес Родригес, «Райо Вальекано»;
– Адемола Лукман, «Аталанта»;
– Виктор Осимхен, «Галатасарай»;
– Акрам Афиф, «Аль-Садд»;
– Альфонсо Дэвис, «Бавария».
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