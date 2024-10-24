Мбаппе, Винисиус, Ямаль, Холанд, Кроос, Виртц, Родри, Кейн и Хамес – в тридцатке претендентов на приз игроку года от IFFHS

IFFHS объявила претендентов на приз лучшему игроку года.

Международная федерация футбольной истории и статистики представила список из 30 футболистов, один из которых может получить награду.

В перечень попали:

– Джуд Беллингем , «Реал»;

– Килиан Мбаппе , «Реал»;

– Эрлинг Холанд , «Манчестер Сити»;

– Филип Фоден , «Манчестер Сити»;

– Букайо Сака, «Арсенал»;

– Джамал Мусиала, «Бавария»;

– Флориан Виртц, «Байер »;

– Родри, «Манчестер Сити»;

– Ламин Ямаль, «Барселона»;

– Деклан Райс, «Арсенал»;

– Мартин Эдегор, «Арсенал»;

– Харри Кейн, «Бавария»;

– Коул Палмер, «Челси»;

– Вильям Салиба, «Арсенал»;

– Рубен Диаш, «Манчестер Сити»;

– Нико Уильямс, «Атлетик»;

– Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру);

– Дани Ольмо, «Барселона»;

– Дани Карвахаль, «Реал»;

– Фабиан Руис, «ПСЖ»;

– Коди Гакпо, «Ливерпуль»;

– Винисиус Жуниор, «Реал»;

– Федерико Вальверде, «Реал»;

– Родриго, «Реал»;

– Лаутаро Мартинес, «Интер»;

– Хамес Родригес, «Райо Вальекано»;

– Адемола Лукман, «Аталанта»;

– Виктор Осимхен, «Галатасарай»;

– Акрам Афиф, «Аль-Садд»;

– Альфонсо Дэвис, «Бавария».