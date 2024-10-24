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Мбаппе, Винисиус, Ямаль, Холанд, Кроос, Виртц, Родри, Кейн и Хамес – в тридцатке претендентов на приз игроку года от IFFHS

IFFHS объявила претендентов на приз лучшему игроку года.

Международная федерация футбольной истории и статистики представила список из 30 футболистов, один из которых может получить награду.

В перечень попали:

Джуд Беллингем, «Реал»;

Килиан Мбаппе, «Реал»;

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»;

Филип Фоден, «Манчестер Сити»;

– Букайо Сака, «Арсенал»;

– Джамал Мусиала, «Бавария»;

– Флориан Виртц, «Байер»;

– Родри, «Манчестер Сити»;

– Ламин Ямаль, «Барселона»;

– Деклан Райс, «Арсенал»;

– Мартин Эдегор, «Арсенал»;

– Харри Кейн, «Бавария»;

– Коул Палмер, «Челси»;

– Вильям Салиба, «Арсенал»;

– Рубен Диаш, «Манчестер Сити»;

– Нико Уильямс, «Атлетик»;

– Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру);

– Дани Ольмо, «Барселона»;

– Дани Карвахаль, «Реал»;

– Фабиан Руис, «ПСЖ»;

– Коди Гакпо, «Ливерпуль»;

– Винисиус Жуниор, «Реал»;

– Федерико Вальверде, «Реал»;

– Родриго, «Реал»;

– Лаутаро Мартинес, «Интер»;

– Хамес Родригес, «Райо Вальекано»;

– Адемола Лукман, «Аталанта»;

– Виктор Осимхен, «Галатасарай»;

– Акрам Афиф, «Аль-Садд»;

– Альфонсо Дэвис, «Бавария».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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logoХамес Родригес
logoХарри Кейн
logoДаниэль Карвахаль
logoМартин Эдегор
logoРубен Диаш
logoКилиан Мбаппе
logoФабиан Руис
logoАкрам Афиф
logoРодри
logoФедерико Вальверде
logoДани Ольмо
logoВиктор Осимхен
logoЛаутаро Мартинес
logoАдемола Лукман
logoАльфонсо Дэвис
logoФилип Фоден
logoКоди Гакпо
logoДеклан Райс
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoРодриго
logoВильям Салиба
logoБукайо Сака
logoДжуд Беллингем
logoКоул Палмер
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
logoНико Уильямс
logoЛамин Ямаль
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