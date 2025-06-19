«Спартак» не продал Мартинса «Истанбулу» за 4 млн евро. Клуб хочет сохранить одного из лидеров

«Спартак» отклонил предложение по Кристоферу Мартинсу Перейре из Турции.

По информации «Спорт-Экспресса», в начале июня «Истанбул» предложил красно-белым 4 миллиона евро за переход полузащитника.

Московский клуб отказался продавать игрока и хочет сохранить одного из своих лидеров.

В сезоне-2024/25 Мартинс провел 33 матча во всех турнирах, отличившись 9 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .