Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ-2024/25 по версии капитанов и тренеров
Лучшим молодым игроком Мир РПЛ минувшего сезона в лиге считают Алексея Батракова.
«Чемпионат» провел голосование среди тренеров и капитанов клубов Премьер-лиги. Полузащитник «Локомотива» занял первое место, набрав 146 очков.
В тройку также вошли Матвей Кисляк (ЦСКА) со 131 баллом и Ярослав Гладышев («Динамо») с 55 очками.
Батраков в минувшем сезоне провел 29 игр в Мир РПЛ и забил 14 голов. Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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