Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ-2024/25 по версии капитанов и тренеров

Лучшим молодым игроком Мир РПЛ минувшего сезона в лиге считают Алексея Батракова.

«Чемпионат» провел голосование среди тренеров и капитанов клубов Премьер-лиги. Полузащитник «Локомотива» занял первое место, набрав 146 очков.

В тройку также вошли Матвей Кисляк (ЦСКА) со 131 баллом и Ярослав Гладышев («Динамо») с 55 очками.

Батраков в минувшем сезоне провел 29 игр в Мир РПЛ и забил 14 голов. Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .