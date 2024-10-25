Онана об 1:1 с «Фенербахче»: «МЮ» был лучше. Это разочарование для меня, болельщиков и клуба. По крайней мере, мы не проиграли»
Андре Онана расстроен ничьей «МЮ» с «Фенербахче» (1:1) в 3-м туре Лиги Европы.
– Это разочарование для меня, болельщиков и клуба. Как игрок «Манчестер Юнайтед» ты обязан стараться победить, что мы и пытались сделать сегодня. По крайней мере, мы не проиграли. Конечно, мы не рады, но движемся дальше.
Мы больше контролировали игру во втором тайме. В футболе иногда присутствует непредсказуемость. Нам пришлось проявить характер после гола соперника. Мы были лучше.
– Вы совершили потрясающий двойной сэйв после ударов Эн-Несири в первом тайме.
– Самое главное – это победа команды. Всегда приятно делать такие сэйвы, но... Мы – «Ман Юнайтед», поэтому [результат матча] – большое разочарование, – сказал вратарь «МЮ» в эфире TNTSports.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
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