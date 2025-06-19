Карпин о стажировке Мостового: «Ради бога, в чем проблема? Ко мне часто обращаются, всех пускаем. Но последнее, что он говорил, что уже не хочет»
Валерий Карпин готов взять Александра Мостового на стажировку.
– У вас вечером состоится матч на «Петровском». Вы будете как тренер или планируете сыграть за ветеранов?
– Не буду играть.
– Руководить второй командой будет Александр Мостовой. Недавно он говорил, что приехал бы к вам на стажировку. Готовы принять гостя?
– Последнее, что он говорил, что уже не хочет.
– А если он все же обратится с просьбой пройти стажировку?
– Ради бога, в чем проблема? Ко мне часто обращаются, всех пускаем.
– Скрывать нечего?
– А чего скрывать? Все на поле видно, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Я был у Лички – его убрали. Если сейчас приду, Карпина уберут. Все опять будут Мостового винить»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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