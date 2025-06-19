Карпин о стажировке Мостового: «Ради бога, в чем проблема? Ко мне часто обращаются, всех пускаем. Но последнее, что он говорил, что уже не хочет»

Валерий Карпин готов взять Александра Мостового на стажировку.

– У вас вечером состоится матч на «Петровском». Вы будете как тренер или планируете сыграть за ветеранов?

– Не буду играть.

– Руководить второй командой будет Александр Мостовой. Недавно он говорил, что приехал бы к вам на стажировку. Готовы принять гостя?

– Последнее, что он говорил, что уже не хочет.

– А если он все же обратится с просьбой пройти стажировку?

– Ради бога, в чем проблема? Ко мне часто обращаются, всех пускаем.

– Скрывать нечего?

– А чего скрывать? Все на поле видно, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Я был у Лички – его убрали. Если сейчас приду, Карпина уберут. Все опять будут Мостового винить»