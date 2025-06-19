Кафанов покидает «Ростов». Тренер вратарей хочет работать в топ-клубе («РБ Спорт»)
Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает «Ростов».
По информации «РБ Спорт», решение принято тренером самостоятельно. Специалист сам обратился к руководству клуба с просьбой об уходе.
Предполагается, что Кафанов хотел бы получить работу в топ-клубе. При этом, «Динамо», которое возглавил Валерий Карпин, работавший ранее в «Ростове», не делало предложений Кафанову.
Напомним, тренер вратарей также входит в штаб Карпина в сборной России. В «Ростове» специалист работал с 2014 года с перерывом на уход в «Рубин» в штаб Курбана Бердыева, занимая пост тренера вратарей или ассистента главного тренера.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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