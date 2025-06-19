Кафанов покидает «Ростов». Тренер вратарей хочет работать в топ-клубе («РБ Спорт»)

Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает «Ростов».

По информации «РБ Спорт», решение принято тренером самостоятельно. Специалист сам обратился к руководству клуба с просьбой об уходе.

Предполагается, что Кафанов хотел бы получить работу в топ-клубе. При этом, «Динамо », которое возглавил Валерий Карпин , работавший ранее в «Ростове», не делало предложений Кафанову .

Напомним, тренер вратарей также входит в штаб Карпина в сборной России. В «Ростове » специалист работал с 2014 года с перерывом на уход в «Рубин» в штаб Курбана Бердыева , занимая пост тренера вратарей или ассистента главного тренера.