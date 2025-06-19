Ротенберг о совмещении Карпина: «Работая с футболистами каждый день, тренер получает конкурентное преимущество. Это идет только на пользу»
Роман Ротенберг считает, что совмещение постов пойдет Валерию Карпину на пользу.
На прошлой неделе 56-летний специалист стал главным тренером «Динамо». Он также возглавляет сборную России.
«Работая с футболистами каждый день, тренер получает конкурентное преимущество. Это идет только на пользу», – сказал бывший главный тренер хоккейного СКА, возглавляющий сборную «России 25».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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