Ротенберг о совмещении Карпина: «Работая с футболистами каждый день, тренер получает конкурентное преимущество. Это идет только на пользу»

Роман Ротенберг считает, что совмещение постов пойдет Валерию Карпину на пользу.

На прошлой неделе 56-летний специалист стал главным тренером «Динамо ». Он также возглавляет сборную России.

«Работая с футболистами каждый день, тренер получает конкурентное преимущество. Это идет только на пользу», – сказал бывший главный тренер хоккейного СКА, возглавляющий сборную «России 25».