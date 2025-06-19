Депутат Даванков: «Fan ID мешает посещаемости. Количество болельщиков каждый год падает, нужно найти способы повышения. Вопрос пива на стадионах уже вторичен в данном случае»»
Владислав Даванков связал падение посещаемости в Мир РПЛ c Fan ID.
«Мы ведем дискуссию внутри партии. Количество болельщиков каждый год падает. Нужно найти способы повысить количество людей.
Но главное – Fan ID. Мы считаем, что именно это мешает посещаемости. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы детям до 14 лет не нужен был Fan ID. Вопрос пива на стадионах уже вторичен в данном случае», – сказал депутат Госдумы РФ, представляющий партию «Новые люди».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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