У «МЮ» 1 победа в 11 последних матчах в Лиге Европы и Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» за полтора года одержал лишь одну победу в еврокубках.

Команда Эрика тен Хага в 3-м туре общего этапа Лиги Европы сыграла вничью с «Фенербахче » (1:1).

Начиная с 13 апреля 2023 года (с 1/4 финала ЛЕ) манкунианцы провели в турнирах УЕФА 11 матчей. За это время они выиграли только один раз – в Лиге чемпионов у «Копенгагена» (1:0) 24 октября 2023-го.

В остальных матчах у «МЮ » 5 поражений и 5 ничьих.

В следующий раз «Юнайтед» сыграет в ЛЕ 7 ноября – против ПАОК.