У «МЮ» 1 победа в 11 последних матчах в Лиге Европы и Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» за полтора года одержал лишь одну победу в еврокубках.
Команда Эрика тен Хага в 3-м туре общего этапа Лиги Европы сыграла вничью с «Фенербахче» (1:1).
Начиная с 13 апреля 2023 года (с 1/4 финала ЛЕ) манкунианцы провели в турнирах УЕФА 11 матчей. За это время они выиграли только один раз – в Лиге чемпионов у «Копенгагена» (1:0) 24 октября 2023-го.
В остальных матчах у «МЮ» 5 поражений и 5 ничьих.
В следующий раз «Юнайтед» сыграет в ЛЕ 7 ноября – против ПАОК.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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