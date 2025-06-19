Губерниев про несущих «хрень» экспертов «Матч ТВ»: «Не хрень, а чушь прекрасную, как авторитетный футбольный обозреватель говорю! А с Карпиным надо пожестче – он такое любит!»
Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Валерия Карпина насчет «Матч ТВ».
Главный тренер сборной России и «Динамо» сегодня в шутку заявил, что эксперты канала «всякую хрень несут».
«Не хрень, а чушь прекрасную! Это я как авторитетный футбольный обозреватель говорю!
А с Карпиным, кстати, надо пожестче! Церемониться не надо! Карпин такое любит и ценит!» – написал ведущий «Матч ТВ».
Интер Майами
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Порту
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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