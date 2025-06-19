Губерниев про несущих «хрень» экспертов «Матч ТВ»: «Не хрень, а чушь прекрасную, как авторитетный футбольный обозреватель говорю! А с Карпиным надо пожестче – он такое любит!»

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Валерия Карпина насчет «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России и «Динамо » сегодня в шутку заявил , что эксперты канала «всякую хрень несут».

«Не хрень, а чушь прекрасную! Это я как авторитетный футбольный обозреватель говорю!

А с Карпиным , кстати, надо пожестче! Церемониться не надо! Карпин такое любит и ценит!» – написал ведущий «Матч ТВ ».