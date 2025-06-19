Участие Мбаппе в матче против «Пачуки» на КЧМ практически исключено. У форварда «Реала» острый гастроэнтерит

Килиан Мбаппе, вероятно, пропустит ближайший матч на клубном чемпионате мира.

Ранее стало известно , что нападающий «Реала » госпитализирован из-за острого гастроэнтерита.

Как пишет Marca, участие французского футболиста в матче против «Пачуки», который состоится 22 июня, практически исключено. При этом есть вероятность, что Мбаппе сможет выйти на поле в игре с «Зальцбургом» 27 июня.

Отмечается, что Килиан пропустил почти все клубные мероприятия в США, в том числе официальную фотосессию для ФИФА и встречу с Флорентино Пересом в отеле.